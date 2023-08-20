США ждут зимы, чтобы восполнить запасы вооружений Киева, пишут СМИ
WP: США ждут зимы, чтобы восполнить запасы вооружений Киева во время затишья
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Пентагон ждет прихода зимы и надеется на снижение интенсивности боевых действий на Украине, чтобы нарастить производство боеприпасов для ВСУ. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в оборонных кругах и экспертное сообщество.
"Хотя летнее контрнаступление Украины идет всего месяцы, чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы, когда, возможно, потенциальное затишье в сражении <…> позволит США и союзникам "наверстать и поддерживать" производство", — говорится в статье.
При этом американские чиновники признаются, что "судьба контрнаступления держится на способности Запада удовлетворить ошеломляющий голод Украины по артиллерийским боеприпасам". В то же время собеседники издания из числа экспертов оборонной индустрии предупреждают, что вызовом для Штатов стало не только наращивание производства вооружений для помощи Киеву, но и обеспечение собственной безопасности на случай потенциальных конфликтов с Россией или Китаем.
"Это включает в себя преодоление дефицита ключевых компонентов, включая тротил, а также поддержание повышенной мощности при неустойчивых бюджетах и неопределенности относительно будущих военных потребностей", — отмечают авторы.
Среди проблем называются также бюрократические проволочки со стороны Пентагона, из-за которых оборонные контракты заключаются постепенно. Ведомству пока удалось завершить сделки лишь на 41 процент из общего объема средств, выделенных на производство вооружений для доставки на Украину.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.