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Осталось меньше месяца. Польшу ждет расплата за Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2023
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09:45 20.08.2023 (обновлено: 11:58 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/polsha-1891092908.html
Осталось меньше месяца. Польшу ждет расплата за Киев, пишут СМИ
Осталось меньше месяца. Польшу ждет расплата за Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2023
Осталось меньше месяца. Польшу ждет расплата за Киев, пишут СМИ
Некоторые европейские государства могут ввести санкции против Польши, если после 15 сентября она не снимет запрет на импорт украинского зерна. Об этом пишет... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T09:45
2023-08-20T11:58
польша
украина
варшава
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Некоторые европейские государства могут ввести санкции против Польши, если после 15 сентября она не снимет запрет на импорт украинского зерна. Об этом пишет RMF."Согласно нашим источникам, существует опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны ЕС", — говорится в публикации.Польские власти объявили, что, если Евросоюз не продлит запрет на импорт украинских зерновых культур, Варшава введет односторонние ограничения. Но это будет нарушением законодательства ЕС и повлечет за собой наложение штрафных санкций на Польшу, поясняет автор.При этом, отмечает он, продление запрета на ввоз украинского зерна поддерживают примерно 20 стран.В начале июня Брюссель продлил до 15 сентября ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Те, со своей стороны, обязались отменить собственные односторонние меры в отношении Украины.Тем не менее в этих странах постоянно высказывают опасения по поводу наплыва украинского зерна и настаивают на продлении ограничений и после 15 сентября.
https://ria.ru/20230819/ugroza-1890962339.html
https://ria.ru/20230817/zerno-1890621370.html
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польша, украина, варшава, евросоюз, в мире
Польша, Украина, Варшава, Евросоюз, В мире
Осталось меньше месяца. Польшу ждет расплата за Киев, пишут СМИ

RMF: страны ЕС могут наказать Польшу за отказ на ввоз украинского зерна

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Некоторые европейские государства могут ввести санкции против Польши, если после 15 сентября она не снимет запрет на импорт украинского зерна. Об этом пишет RMF.
"Согласно нашим источникам, существует опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны ЕС", — говорится в публикации.
Польские власти объявили, что, если Евросоюз не продлит запрет на импорт украинских зерновых культур, Варшава введет односторонние ограничения. Но это будет нарушением законодательства ЕС и повлечет за собой наложение штрафных санкций на Польшу, поясняет автор.
При этом, отмечает он, продление запрета на ввоз украинского зерна поддерживают примерно 20 стран.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
На грани. В Польше заявили об опасности "игры" с Украиной
Вчера, 04:32
В начале июня Брюссель продлил до 15 сентября ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Те, со своей стороны, обязались отменить собственные односторонние меры в отношении Украины.
Тем не менее в этих странах постоянно высказывают опасения по поводу наплыва украинского зерна и настаивают на продлении ограничений и после 15 сентября.
Погрузка зерна в порту - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
ЕС сочла преждевременным обсуждать продление ограничений на зерно с Украины
17 августа, 14:28
 
ПольшаУкраинаВаршаваЕвросоюзВ мире
 
 
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