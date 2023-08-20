https://ria.ru/20230820/pogoda-1891103165.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 20.08.2023

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Понедельник в Москве станет последним теплым и солнечным летним днем, со вторника похолодает и начнутся дожди - за неделю выпадет около половины месячной нормы... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T11:40

2023-08-20T11:40

2023-08-20T11:40

общество

москва

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Понедельник в Москве станет последним теплым и солнечным летним днем, со вторника похолодает и начнутся дожди - за неделю выпадет около половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Август, который обеспечил жителей Русской равнины по-летнему жаркой и засушливой погодой, начинает выдыхаться, и атмосфера станет готовиться к смене климатических сезонов. В понедельник в Центральной России ожидается передышка, погода в последний раз порадует жителей региона по-летнему теплым и солнечным днем, воздух прогреется до плюс 20 - плюс 25, купальный сезон завершается", - рассказал Тишковец.По его словам, во вторник природа перейдет Рубикон: Москву пересечет полярный атмосферный фронт, ливни возобновятся, и начнется вторжение холодных воздушных масс, столбики дневных термометров впервые в текущем месяце опустятся ниже отметки плюс 20."В последующие дни, в тылу циклона, зарядят по-осеннему холодные дожди, понижение температуры продолжится. К концу недели по ночам воздух остынет уже до плюс 6 - плюс 11, в дневные часы не выше плюс 12 - плюс 17, что соответствует климатической норме сентября. Необходимо подготовиться к смене гардероба", - рассказал синоптик.По его словам, за предстоящую неделю выпадет до 42 миллиметров, или около половины месячной нормы, осадков.Метеоролог добавил, что к следующим выходным, благодаря антициклону, распогодится, и потеплеет до плюс 15 - плюс 20.

https://ria.ru/20230819/pogoda-1890960807.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец