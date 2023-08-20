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Украинский пленный рассказал, как российские врачи спасли его ногу - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 20.08.2023 (обновлено: 11:22 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/plennyy-1891100462.html
Украинский пленный рассказал, как российские врачи спасли его ногу
Украинский пленный рассказал, как российские врачи спасли его ногу - РИА Новости, 20.08.2023
Украинский пленный рассказал, как российские врачи спасли его ногу
Украинский военный Станислав Краевский признался, что боялся попасть в российский плен, наслушавшись ужасов киевской пропаганды - однако российские врачи... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:21
2023-08-20T11:22
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы украины
угледар
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинский военный Станислав Краевский признался, что боялся попасть в российский плен, наслушавшись ужасов киевской пропаганды - однако российские врачи сделали все, чтобы спасти его ногу, раненую в жестоких боях под Угледаром. Станислав Краевский 1975 года рождения еще в прошлом году был мирным мебельщиком в Харькове. Однако в октябре 2022 года получил повестку, прошел трехнедельные курсы медиков и оказался на передовой. А вскоре ему и самому понадобилась медицинская помощь: в бою под Угледаром Краевский получил серьезные осколочные раны ноги. Киев без особой военной подготовки отправил его на самый передний край, так что теперь вся надежда только на российских врачей. "Для переднего края уровень, я так понимаю, вообще был никакой. Все курсы шли ускоренно - бегом, бегом, быстрее", - признался Краевский РИА Новости. Уже через несколько дней после прибытия на линию боевого соприкосновения Краевский с сослуживцами оказался на самом "передке". "Наша позиция была атакована. Пошел контактный бой. Нас с нескольких сторон взяли и начался ужас", - вспоминает мужчина. Краевскому пришлось во время боя оказывать срочную медицинскую помощь сослуживцам. Люди гибли буквально на глазах Станислава. Скоро снаряд взорвался над ним, он получил серьезные ранения левой ноги. "Ваши военные влетели в окоп, я на земле. Сказали "сдавайся". А куда мне (сопротивляться)? Оружия нету, раненый", - объяснил Станислав. Теперь он находится в военном госпитале для раненых украинских военных. Российские врачи пытаются спасти его ногу, он носит аппарат Елизарова. "Я не ожидал, что такое будет, честно говоря. Нам говорили, что над нами (будут издеваться). А тут оказалось, что совсем оно не так. Думал, что мне просто ногу отрежут по самое колено - что с тобой возиться, да и все дела. Есть люди на белом свете", - рассказывает он. По его словам, со стороны донецких врачей и военных отношение "абсолютно адекватное". "Никто ничего не говорит, меня не обижает. Никаких угроз, запугиваний - такого не было", - признается Краевский. В самом же Харькове сильны пророссийские настроения, считает он. "Дружить надо в любом случае", - говорит пленный.
https://ria.ru/20230819/plen-1890972617.html
https://ria.ru/20230817/plennye-1890687255.html
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харьков, вооруженные силы украины, угледар
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины, Угледар
Украинский пленный рассказал, как российские врачи спасли его ногу

Пленный ВСУ Краевский заявил, что российские врачи спасли его ногу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоенные врачи на операции
Военные врачи на операции - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военные врачи на операции . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинский военный Станислав Краевский признался, что боялся попасть в российский плен, наслушавшись ужасов киевской пропаганды - однако российские врачи сделали все, чтобы спасти его ногу, раненую в жестоких боях под Угледаром.
Станислав Краевский 1975 года рождения еще в прошлом году был мирным мебельщиком в Харькове. Однако в октябре 2022 года получил повестку, прошел трехнедельные курсы медиков и оказался на передовой. А вскоре ему и самому понадобилась медицинская помощь: в бою под Угледаром Краевский получил серьезные осколочные раны ноги. Киев без особой военной подготовки отправил его на самый передний край, так что теперь вся надежда только на российских врачей.
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«
"Для переднего края уровень, я так понимаю, вообще был никакой. Все курсы шли ускоренно - бегом, бегом, быстрее", - признался Краевский РИА Новости.
Уже через несколько дней после прибытия на линию боевого соприкосновения Краевский с сослуживцами оказался на самом "передке".
«
"Наша позиция была атакована. Пошел контактный бой. Нас с нескольких сторон взяли и начался ужас", - вспоминает мужчина.
Краевскому пришлось во время боя оказывать срочную медицинскую помощь сослуживцам. Люди гибли буквально на глазах Станислава. Скоро снаряд взорвался над ним, он получил серьезные ранения левой ноги.
«
"Ваши военные влетели в окоп, я на земле. Сказали "сдавайся". А куда мне (сопротивляться)? Оружия нету, раненый", - объяснил Станислав.
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Теперь он находится в военном госпитале для раненых украинских военных. Российские врачи пытаются спасти его ногу, он носит аппарат Елизарова.
«
"Я не ожидал, что такое будет, честно говоря. Нам говорили, что над нами (будут издеваться). А тут оказалось, что совсем оно не так. Думал, что мне просто ногу отрежут по самое колено - что с тобой возиться, да и все дела. Есть люди на белом свете", - рассказывает он.
По его словам, со стороны донецких врачей и военных отношение "абсолютно адекватное".
«
"Никто ничего не говорит, меня не обижает. Никаких угроз, запугиваний - такого не было", - признается Краевский.
В самом же Харькове сильны пророссийские настроения, считает он.
«
"Дружить надо в любом случае", - говорит пленный.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы УкраиныУгледар
 
 
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