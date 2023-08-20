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Американский военный не сдержал эмоций, узнав о новом плане Зеленского - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 20.08.2023 (обновлено: 16:14 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/plan-1891130683.html
Американский военный не сдержал эмоций, узнав о новом плане Зеленского
Американский военный не сдержал эмоций, узнав о новом плане Зеленского - РИА Новости, 20.08.2023
Американский военный не сдержал эмоций, узнав о новом плане Зеленского
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся, узнав о планах Украины начать контрнаступление. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Dialogue works. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:59
2023-08-20T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся, узнав о планах Украины начать контрнаступление. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Dialogue works.Ведущий спросил эксперта, как он оценивает готовность Владимира Зеленского к очередной попытке продвижения весной следующего года. Джонсон не смог сдержать эмоций и рассмеялся."Пока Соединенные Штаты финансируют их, они могут сохранять хотя бы видимость действий, но способность украинцев наносить эффективные удары по российский войскам только снижается", — отметил он.Огромное количество хорошо подготовленных бойцов ВСУ погибают на поле боя, но киевскому режиму некем их заменить, резюмировал экс-аналитик.Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230818/vsu-1890690898.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Американский военный не сдержал эмоций, узнав о новом плане Зеленского

Экс-агент ЦРУ Джонсон высмеял Зеленского из-за плана начать новое наступление

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся, узнав о планах Украины начать контрнаступление. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Dialogue works.
Ведущий спросил эксперта, как он оценивает готовность Владимира Зеленского к очередной попытке продвижения весной следующего года. Джонсон не смог сдержать эмоций и рассмеялся.
«
"Пока Соединенные Штаты финансируют их, они могут сохранять хотя бы видимость действий, но способность украинцев наносить эффективные удары по российский войскам только снижается", — отметил он.
Огромное количество хорошо подготовленных бойцов ВСУ погибают на поле боя, но киевскому режиму некем их заменить, резюмировал экс-аналитик.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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