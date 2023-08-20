https://ria.ru/20230820/plan-1891130683.html

Американский военный не сдержал эмоций, узнав о новом плане Зеленского

Американский военный не сдержал эмоций, узнав о новом плане Зеленского - РИА Новости, 20.08.2023

Американский военный не сдержал эмоций, узнав о новом плане Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся, узнав о планах Украины начать контрнаступление. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Dialogue works. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T15:59

2023-08-20T15:59

2023-08-20T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся, узнав о планах Украины начать контрнаступление. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Dialogue works.Ведущий спросил эксперта, как он оценивает готовность Владимира Зеленского к очередной попытке продвижения весной следующего года. Джонсон не смог сдержать эмоций и рассмеялся."Пока Соединенные Штаты финансируют их, они могут сохранять хотя бы видимость действий, но способность украинцев наносить эффективные удары по российский войскам только снижается", — отметил он.Огромное количество хорошо подготовленных бойцов ВСУ погибают на поле боя, но киевскому режиму некем их заменить, резюмировал экс-аналитик.Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230818/vsu-1890690898.html

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