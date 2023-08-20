https://ria.ru/20230820/perm-1891126762.html

В Перми подростки до смерти избили мужчину

В Перми подростки до смерти избили мужчину - РИА Новости, 20.08.2023

В Перми подростки до смерти избили мужчину

В Перми два подростка до смерти избили мужчину, подозреваемые задержаны. Об этом сообщило региональное управление СК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T15:23

2023-08-20T15:23

2023-08-20T15:48

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

орджоникидзевский район

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ПЕРМЬ, 20 авг — РИА Новости. В Перми два подростка до смерти избили мужчину, подозреваемые задержаны. Об этом сообщило региональное управление СК в Telegram-канале. "Двое несовершеннолетних 2006 года рождения, находясь на остановочном комплексе общественного транспорта в Орджоникидзевском районе, в ходе ссоры <...> нанесли множественные удары по голове и телу незнакомому 37-летнему мужчине", — говорится в заявлении.Уточняется, что потерпевший умер в автомобиле скорой, несмотря на оказанную помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Как рассказали пользователи в группе "ЧП и ДТП / Чрезвычайное происшествие / Пермь" в соцсети "ВКонтакте", инцидент произошел ночью 19 августа у рынка на Гайве. Сообщается, что подростки напали на мужчину "после отказа дать им сигарету".

https://ria.ru/20230817/izbienie-1890578409.html

пермь

орджоникидзевский район

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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), орджоникидзевский район