https://ria.ru/20230820/osadki-1891134170.html
В Москве выпала треть месячной нормы осадков, заявил синоптик
В Москве выпала треть месячной нормы осадков, заявил синоптик - РИА Новости, 20.08.2023
В Москве выпала треть месячной нормы осадков, заявил синоптик
Скоротечные интенсивные ливни принесли в Москву около одной трети от месячной нормы осадков, вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи, сообщил РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:26
2023-08-20T16:26
2023-08-20T16:34
москва
общество
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Скоротечные интенсивные ливни принесли в Москву около одной трети от месячной нормы осадков, вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве, в результате влияния холодного атмосферного фронта, прошли скоротечные, но интенсивные ливни, связанные с грозовыми кучево-дождевыми облаками -13-тысячниками, сопровождаемые порывами ветра до штормовых 17 метров в секунду. Официальные данные поступят вечером, но частные автоматические метеостанции уже местами, а это северо-восток Москвы и Истринский район – зафиксировали до 28 миллиметров осадков, что составляет 35 процентов от месячной нормы осадков или до трех ведер дождевой воды на метр квадратный", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи.
https://ria.ru/20230820/transport-1891132469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, центр "фобос", погода
Москва, Общество, Центр "Фобос", Погода
В Москве выпала треть месячной нормы осадков, заявил синоптик
Синоптик "Фобоса" Тишковец: в Москве выпала треть месячной нормы осадков