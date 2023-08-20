https://ria.ru/20230820/osadki-1891134170.html

В Москве выпала треть месячной нормы осадков, заявил синоптик

В Москве выпала треть месячной нормы осадков, заявил синоптик - РИА Новости, 20.08.2023

В Москве выпала треть месячной нормы осадков, заявил синоптик

Скоротечные интенсивные ливни принесли в Москву около одной трети от месячной нормы осадков, вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи, сообщил РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T16:26

2023-08-20T16:26

2023-08-20T16:34

москва

общество

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Скоротечные интенсивные ливни принесли в Москву около одной трети от месячной нормы осадков, вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве, в результате влияния холодного атмосферного фронта, прошли скоротечные, но интенсивные ливни, связанные с грозовыми кучево-дождевыми облаками -13-тысячниками, сопровождаемые порывами ветра до штормовых 17 метров в секунду. Официальные данные поступят вечером, но частные автоматические метеостанции уже местами, а это северо-восток Москвы и Истринский район – зафиксировали до 28 миллиметров осадков, что составляет 35 процентов от месячной нормы осадков или до трех ведер дождевой воды на метр квадратный", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи.

https://ria.ru/20230820/transport-1891132469.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, центр "фобос", погода