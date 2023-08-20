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В Михайловской военной академии будут учить на комплексах "Планшет-А" - РИА Новости, 20.08.2023
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03:10 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/obuchenie-1891076971.html
В Михайловской военной академии будут учить на комплексах "Планшет-А"
В Михайловской военной академии будут учить на комплексах "Планшет-А" - РИА Новости, 20.08.2023
В Михайловской военной академии будут учить на комплексах "Планшет-А"
В Михайловской военной академии будут учить управлять огнем артиллерии на комплексах управления огнем "Планшет-А", сообщили в пресс-службе холдинга... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T03:10
2023-08-20T03:10
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
технологии
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КУБИНКА, 20 авг - РИА Новости. В Михайловской военной академии будут учить управлять огнем артиллерии на комплексах управления огнем "Планшет-А", сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы". "Сейчас в войска активно поставляется автоматизированный комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А". Для лучшего освоения нового комплекса необходимо организовать обучение работе с ним на базе Михайловской академии", - отметил генеральный директор компании-разработчика комплекса ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов, слова которого приводят в холдинге. Ковровский ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") и Михайловская военная артиллерийская академия в рамках "Армии-2023" договорились о совместной научной и учебной деятельности. Было подписано соответствующее соглашение о комплексном сотрудничестве. Первым шагом реализации соглашения станет оборудование 3 учебных классов для изучения современного комплекса управления огнем артиллерии. В рамках подписанного соглашения стороны будут совместно разрабатывать проекты, участвовать в научных исследованиях и выставках, обмениваться опытом, готовить высококвалифицированные кадры. В ближайшее время будут сформированы 90 учебных мест на 3 кафедрах, где будущие офицеры-артиллеристы одновременно смогут изучать работу автоматизированного комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А". Такой современный комплекс может управлять огнем буксируемой, самоходной артиллерии, минометных подразделений и РСЗО.
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безопасность, высокоточные комплексы, ростех, технологии
Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, Технологии
В Михайловской военной академии будут учить на комплексах "Планшет-А"

В Михайловской академии будут учить на комплексах управления огнем "Планшет-А"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КУБИНКА, 20 авг - РИА Новости. В Михайловской военной академии будут учить управлять огнем артиллерии на комплексах управления огнем "Планшет-А", сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".
«
"Сейчас в войска активно поставляется автоматизированный комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А". Для лучшего освоения нового комплекса необходимо организовать обучение работе с ним на базе Михайловской академии", - отметил генеральный директор компании-разработчика комплекса ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов, слова которого приводят в холдинге.
Ковровский ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") и Михайловская военная артиллерийская академия в рамках "Армии-2023" договорились о совместной научной и учебной деятельности. Было подписано соответствующее соглашение о комплексном сотрудничестве.
Первым шагом реализации соглашения станет оборудование 3 учебных классов для изучения современного комплекса управления огнем артиллерии. В рамках подписанного соглашения стороны будут совместно разрабатывать проекты, участвовать в научных исследованиях и выставках, обмениваться опытом, готовить высококвалифицированные кадры.
В ближайшее время будут сформированы 90 учебных мест на 3 кафедрах, где будущие офицеры-артиллеристы одновременно смогут изучать работу автоматизированного комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А". Такой современный комплекс может управлять огнем буксируемой, самоходной артиллерии, минометных подразделений и РСЗО.
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