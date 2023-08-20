https://ria.ru/20230820/obuchenie-1891076971.html

В Михайловской военной академии будут учить на комплексах "Планшет-А"

В Михайловской военной академии будут учить на комплексах "Планшет-А" - РИА Новости, 20.08.2023

В Михайловской военной академии будут учить на комплексах "Планшет-А"

В Михайловской военной академии будут учить управлять огнем артиллерии на комплексах управления огнем "Планшет-А", сообщили в пресс-службе холдинга... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T03:10

2023-08-20T03:10

2023-08-20T03:10

безопасность

высокоточные комплексы

ростех

технологии

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КУБИНКА, 20 авг - РИА Новости. В Михайловской военной академии будут учить управлять огнем артиллерии на комплексах управления огнем "Планшет-А", сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы". "Сейчас в войска активно поставляется автоматизированный комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А". Для лучшего освоения нового комплекса необходимо организовать обучение работе с ним на базе Михайловской академии", - отметил генеральный директор компании-разработчика комплекса ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов, слова которого приводят в холдинге. Ковровский ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") и Михайловская военная артиллерийская академия в рамках "Армии-2023" договорились о совместной научной и учебной деятельности. Было подписано соответствующее соглашение о комплексном сотрудничестве. Первым шагом реализации соглашения станет оборудование 3 учебных классов для изучения современного комплекса управления огнем артиллерии. В рамках подписанного соглашения стороны будут совместно разрабатывать проекты, участвовать в научных исследованиях и выставках, обмениваться опытом, готовить высококвалифицированные кадры. В ближайшее время будут сформированы 90 учебных мест на 3 кафедрах, где будущие офицеры-артиллеристы одновременно смогут изучать работу автоматизированного комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А". Такой современный комплекс может управлять огнем буксируемой, самоходной артиллерии, минометных подразделений и РСЗО.

https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, высокоточные комплексы, ростех, технологии