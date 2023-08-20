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При обстреле ВСУ Ясиноватой погиб человек, четверо пострадали - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:22 20.08.2023 (обновлено: 17:27 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/obstrel-1891140309.html
При обстреле ВСУ Ясиноватой погиб человек, четверо пострадали
При обстреле ВСУ Ясиноватой погиб человек, четверо пострадали - РИА Новости, 20.08.2023
При обстреле ВСУ Ясиноватой погиб человек, четверо пострадали
Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T17:22
2023-08-20T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 августа по состоянию на 17.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: в результате обстрела погиб мужчина, персональные данные устанавливаются. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица: женщины 1961, 1963 года рождения, мужчина 1959 года рождения, персональные данные еще одного пострадавшего устанавливаются", - указывает представительство в своем телеграм-канале. Ранее в воскресенье представительство информировало, что украинские войска за пять минут выпустили 13 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району.
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, СЦКК
При обстреле ВСУ Ясиноватой погиб человек, четверо пострадали

СЦКК ДНР: при обстреле ВСУ Ясиноватой погиб человек, четверо пострадали

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 августа по состоянию на 17.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: в результате обстрела погиб мужчина, персональные данные устанавливаются. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица: женщины 1961, 1963 года рождения, мужчина 1959 года рождения, персональные данные еще одного пострадавшего устанавливаются", - указывает представительство в своем телеграм-канале.
Ранее в воскресенье представительство информировало, что украинские войска за пять минут выпустили 13 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяСЦКК
 
 
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