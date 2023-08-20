https://ria.ru/20230820/obstrel-1891107055.html

ВСУ выпустили более 150 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 150 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 20.08.2023

ВСУ выпустили более 150 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, было выпущено свыше 150 снарядов, кроме этого два села были... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T12:16

2023-08-20T12:16

2023-08-20T12:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, было выпущено свыше 150 снарядов, кроме этого два села были атакованы дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе в субботу, 19 августа. Шесть приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов составило 156. В результате обстрелов за отчетный день пострадавших нет, но в Белгородском районе в результате обстрела в селе Петровка повреждена ЛЭП. Кроме того, на одной из ферм в Майском сельском поселении осколками повреждены крыша, фасад и ворота. В результате работы ПВО в поселке Разумное обломками повреждена крыша гаража, а в селе Нижний Ольшанец - крыша теплицы. "В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 5 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – два. Пострадавших и разрушений нет. В селе Солнцевка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, в селе Веселая Лопань противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий. Под артиллерийский обстрел попало село Малиновка – зафиксировано 11 прилетов", - написал Гладков. Как уточнил глава области, в Борисовском районе 12 раз из миномета обстреляли окраину хутора Климовое. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 24 минометных снаряда, по окраине хутора Киселев – 12. В Краснояружском районе по окраине села Старолесье выпущено 8 минометных снарядов, по окраине посёлка Прилесье – 5 артиллерийских снарядов. По словам губернатора, село Новая Таволжанка, находящееся в Шебекинском городском округе, было обстреляно восемью минометными снарядами. Также шесть минометных снарядов было выпущено по селу Середа, а еще три снаряда были направлены на МАПП "Шебекино". "В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино – зафиксировано 23 прилета. По окраине села Дроновка выпущен один минометный снаряд, по окраине села Безымено – 5. На окраину поселка Горьковский пришлось 4 минометных снаряда, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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белгородский район

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков