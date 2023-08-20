https://ria.ru/20230820/niger-1891158019.html
ЭКОВАС осталось недовольно речью лидера мятежников в Нигере
ЭКОВАС осталось недовольно речью лидера мятежников в Нигере - РИА Новости, 20.08.2023
ЭКОВАС осталось недовольно речью лидера мятежников в Нигере
Выступление главы правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP) генерала Абдурахмана Тчиани, в котором он, среди прочего, рассказал о... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T20:24
2023-08-20T20:24
2023-08-20T20:25
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переворот в нигере — 2023
мохамед базум
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Выступление главы правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP) генерала Абдурахмана Тчиани, в котором он, среди прочего, рассказал о том, что переходный период в стране продлится не более трех лет, вызвало недовольство в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает радиостанция RFI. В субботу Тчиани заявил в ходе выступления, что его страна не хочет войны, однако будет готова защищаться в случае необходимости. Он также призвал народ страны к диалогу для определения ее будущего конституционного строя. Он подчеркнул, что правительство было проинформировано о запуске соответствующего механизма для обсуждения новых конституционных основ страны. "То, что он ждал прибытия нашей делегации, чтобы сделать это заявление, - ясное указание для нас... Эта речь даже не потребует переговоров между главами государств субрегиона", - цитирует радиостанция слова члена группы, ответственной за вопросы ЭКОВАС при нигерийском председательстве в блоке. В ответ на вопрос, означает ли это, что диалог с Нигером окончен, источник отметил, что блок об этом не заявлял, но "движется вперед", у него "есть цель". Радиостанция также сообщает, что на выступление Тчиани отреагировали и в генштабах стран ЭКОВАС: один высокопоставленный офицер задается вопросом, каково реальное соотношение сил внутри нигерской армии, и все ли руководство разделяет это выступление. Ранее вещающий из Катара телеканал Al Arabi сообщил, что делегация ЭКОВАС провела в Нигере встречу с Тчиани, премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном и свергнутым президентом Мохамедом Базумом. В воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в делегации ЭКОВАС сообщил, что делегация не смогла достигнуть договоренности с военными и покидает страну. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На встрече в Гане в четверг они заявили о готовности начать военное вторжение в случае провала переговоров с мятежниками.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, катар, абуджа, переворот в нигере — 2023, мохамед базум
В мире, Нигер, Катар, Абуджа, Переворот в Нигере — 2023, Мохамед Базум
ЭКОВАС осталось недовольно речью лидера мятежников в Нигере
ЭКОВАС осталось недовольно речью лидера мятежников в Нигере о будущем страны
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Выступление главы правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP) генерала Абдурахмана Тчиани, в котором он, среди прочего, рассказал о том, что переходный период в стране продлится не более трех лет, вызвало недовольство в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает радиостанция
RFI.
В субботу Тчиани заявил в ходе выступления, что его страна не хочет войны, однако будет готова защищаться в случае необходимости. Он также призвал народ страны к диалогу для определения ее будущего конституционного строя. Он подчеркнул, что правительство было проинформировано о запуске соответствующего механизма для обсуждения новых конституционных основ страны.
Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками
"То, что он ждал прибытия нашей делегации, чтобы сделать это заявление, - ясное указание для нас... Эта речь даже не потребует переговоров между главами государств субрегиона", - цитирует радиостанция слова члена группы, ответственной за вопросы ЭКОВАС при нигерийском председательстве в блоке.
В ответ на вопрос, означает ли это, что диалог с Нигером окончен, источник отметил, что блок об этом не заявлял, но "движется вперед", у него "есть цель".
Радиостанция также сообщает, что на выступление Тчиани отреагировали и в генштабах стран ЭКОВАС: один высокопоставленный офицер задается вопросом, каково реальное соотношение сил внутри нигерской армии, и все ли руководство разделяет это выступление.
Ранее вещающий из Катара
телеканал Al Arabi сообщил, что делегация ЭКОВАС провела в Нигере встречу с Тчиани, премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном и свергнутым президентом Мохамедом Базумом
.
В воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в делегации ЭКОВАС сообщил, что делегация не смогла достигнуть договоренности с военными и покидает страну.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже
чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На встрече в Гане
в четверг они заявили о готовности начать военное вторжение в случае провала переговоров с мятежниками.
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