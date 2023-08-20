https://ria.ru/20230820/niger-1891139051.html

СМИ: лидер мятежников в Нигере опасается нападения Франции

СМИ: лидер мятежников в Нигере опасается нападения Франции - РИА Новости, 20.08.2023

СМИ: лидер мятежников в Нигере опасается нападения Франции

Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани в ходе переговоров с делегацией Экономического сообщества... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T17:11

2023-08-20T17:11

2023-08-20T17:34

в мире

нигер

франция

абуджа

мохамед базум

военный переворот в нигере

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани в ходе переговоров с делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) высказал опасения, что Франция планирует нападение на страну, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что делегация ЭКОВАС, которая в субботу прибыла в Нигер для переговоров с мятежниками, не смогла достигнуть договоренности с захватившими власть в стране военными и покидает страну. "Тчиани также неоднократно высказывал опасения, что... Франция, которая располагает в стране примерно 1500 военнослужащими, а также проводила обучение вооруженных сил Нигера и совместные операции с ними, активно планирует нападение", - передает агентство со ссылкой на одного из чиновников, который пожелал остаться неизвестным. Согласно должностному лицу, Тчиани призвал ЭКОВАС отменить санкции, но не был готов ничего предложить взамен. Военные принесли извинения за неуважение к сообществу, проявленное ранее, но при этом отказались вернуть власть задержанному президенту Мохамеду Базуму. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На встрече в Гане в четверг они заявили о готовности начать военное вторжение в случае провала переговоров с мятежниками.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

франция

абуджа

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в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум, военный переворот в нигере