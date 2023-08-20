https://ria.ru/20230820/niger-1891136096.html

Шольц ушел от ответа на вопрос о вторжении Запада в Нигер

Шольц ушел от ответа на вопрос о вторжении Запада в Нигер - РИА Новости, 20.08.2023

Шольц ушел от ответа на вопрос о вторжении Запада в Нигер

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал прямо отвечать на вопрос, планирует ли Запад вторгнуться в Нигер, где произошел военный переворот, ограничившись словами о... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T16:42

2023-08-20T16:42

2023-08-20T16:43

в мире

нигер

германия

западная африка

мохамед базум

олаф шольц

африканский союз

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не стал прямо отвечать на вопрос, планирует ли Запад вторгнуться в Нигер, где произошел военный переворот, ограничившись словами о поддержке усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканского союза , направленных на восстановление демократического порядка в Нигере. В ходе дня открытых дверей, в рамках которого канцлер отвечал на вопросы людей, Шольца спросили, вторгнется ли Запад в Нигер. "Я считаю очень важным, что страны ЭКОВАС, страны Западной Африки, а также Африканский союз четко заявили об осуждении этого военного переворота. Я также считаю верным, что там были приняты решения: например, о санкциях. Также я считаю верным, что там сейчас четко потребовали, чтобы хунта ушла, а демократически избранный президент смог продолжать свою работу", - сказал Шольц. Он подчеркнул, что ведущая роль в разрешении ситуации в Нигере принадлежит ЭКОВАС и Африканскому союзу, а Европа поддерживает их усилия. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На встрече в Гане в четверг они заявили о готовности начать военное вторжение в случае провала переговоров с мятежниками.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

германия

западная африка

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в мире, нигер, германия, западная африка, мохамед базум, олаф шольц, африканский союз