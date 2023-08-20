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В столице Нигера люди вышли на акции в поддержку новой власти - РИА Новости, 20.08.2023
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14:24 20.08.2023 (обновлено: 14:33 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/niger-1891120727.html
В столице Нигера люди вышли на акции в поддержку новой власти
В столице Нигера люди вышли на акции в поддержку новой власти - РИА Новости, 20.08.2023
В столице Нигера люди вышли на акции в поддержку новой власти
Тысячи людей участвуют в демонстрациях в столице Нигера Ниамее в поддержку созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" (CNSP), передает... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:24
2023-08-20T14:33
в мире
нигер
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
абуджа
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НИАМЕЙ, 20 авг - РИА Новости. Тысячи людей участвуют в демонстрациях в столице Нигера Ниамее в поддержку созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" (CNSP), передает корреспондент РИА Новости. Эти акции были организованы "Движением за патриотическое сознание", крупной организацией гражданского общества в стране. Собравшиеся скандируют антифранцузские лозунги, некоторые из них размахивают флагами Нигера и РФ. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На встрече в Гане в четверг они заявили о готовности начать военное вторжение в случае провала переговоров с мятежниками.
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в мире, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, абуджа
В мире, Нигер, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Абуджа
В столице Нигера люди вышли на акции в поддержку новой власти

Тысячи людей участвуют в акциях в Ниамее в поддержку пришедших к власти военных

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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НИАМЕЙ, 20 авг - РИА Новости. Тысячи людей участвуют в демонстрациях в столице Нигера Ниамее в поддержку созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" (CNSP), передает корреспондент РИА Новости.
Эти акции были организованы "Движением за патриотическое сознание", крупной организацией гражданского общества в стране.
Собравшиеся скандируют антифранцузские лозунги, некоторые из них размахивают флагами Нигера и РФ.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На встрече в Гане в четверг они заявили о готовности начать военное вторжение в случае провала переговоров с мятежниками.
 
В миреНигерМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023Абуджа
 
 
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