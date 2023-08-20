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В столице Нигера люди вышли на акции в поддержку новой власти

В столице Нигера люди вышли на акции в поддержку новой власти - РИА Новости, 20.08.2023

В столице Нигера люди вышли на акции в поддержку новой власти

Тысячи людей участвуют в демонстрациях в столице Нигера Ниамее в поддержку созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" (CNSP), передает... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T14:24

2023-08-20T14:24

2023-08-20T14:33

в мире

нигер

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

абуджа

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НИАМЕЙ, 20 авг - РИА Новости. Тысячи людей участвуют в демонстрациях в столице Нигера Ниамее в поддержку созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" (CNSP), передает корреспондент РИА Новости. Эти акции были организованы "Движением за патриотическое сознание", крупной организацией гражданского общества в стране. Собравшиеся скандируют антифранцузские лозунги, некоторые из них размахивают флагами Нигера и РФ. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На встрече в Гане в четверг они заявили о готовности начать военное вторжение в случае провала переговоров с мятежниками.

нигер

абуджа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, абуджа