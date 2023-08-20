В столице Нигера люди вышли на акции в поддержку новой власти
Тысячи людей участвуют в акциях в Ниамее в поддержку пришедших к власти военных
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
НИАМЕЙ, 20 авг - РИА Новости. Тысячи людей участвуют в демонстрациях в столице Нигера Ниамее в поддержку созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества" (CNSP), передает корреспондент РИА Новости.
Эти акции были организованы "Движением за патриотическое сознание", крупной организацией гражданского общества в стране.
Собравшиеся скандируют антифранцузские лозунги, некоторые из них размахивают флагами Нигера и РФ.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На встрече в Гане в четверг они заявили о готовности начать военное вторжение в случае провала переговоров с мятежниками.