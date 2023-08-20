Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились
Al Arabiya: делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров
© AP PhotoВоенные в Ниамее
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
ДОХА, 20 авг — РИА Новости. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не добилась успеха в переговорах с захватившими власть в Нигере военными и покидает страну. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в делегации.
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"Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров с военным советом. Военный совет отверг требования ЭКОВАС вернуть отстраненного от власти президента Базума", — рассказали собеседники агентства.
По информации телеканала, делегация провела в Нигере встречу с главой созданного мятежниками Национального совета по защите отечества генералом Абдурахманом Тчиани, премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном и свергнутым президентом Мохамедом Базумом.
Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер, а на этой неделе заявили о готовности начать военное вторжение в случае провала переговоров с мятежниками.