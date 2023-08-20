https://ria.ru/20230820/niger-1891113610.html

Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились - РИА Новости, 20.08.2023

Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не добилась успеха в переговорах с захватившими власть в Нигере военными и покидает страну... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T13:37

2023-08-20T13:37

2023-08-20T14:29

нигер

в мире

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ДОХА, 20 авг — РИА Новости. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не добилась успеха в переговорах с захватившими власть в Нигере военными и покидает страну. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в делегации."Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров с военным советом. Военный совет отверг требования ЭКОВАС вернуть отстраненного от власти президента Базума", — рассказали собеседники агентства.По информации телеканала, делегация провела в Нигере встречу с главой созданного мятежниками Национального совета по защите отечества генералом Абдурахманом Тчиани, премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном и свергнутым президентом Мохамедом Базумом.Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер, а на этой неделе заявили о готовности начать военное вторжение в случае провала переговоров с мятежниками.

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нигер, в мире