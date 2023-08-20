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Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились - РИА Новости, 20.08.2023
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13:37 20.08.2023 (обновлено: 14:29 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/niger-1891113610.html
Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились
Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились - РИА Новости, 20.08.2023
Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились
Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не добилась успеха в переговорах с захватившими власть в Нигере военными и покидает страну... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T13:37
2023-08-20T14:29
нигер
в мире
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ДОХА, 20 авг — РИА Новости. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не добилась успеха в переговорах с захватившими власть в Нигере военными и покидает страну. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в делегации.&quot;Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров с военным советом. Военный совет отверг требования ЭКОВАС вернуть отстраненного от власти президента Базума&quot;, — рассказали собеседники агентства.По информации телеканала, делегация провела в Нигере встречу с главой созданного мятежниками Национального совета по защите отечества генералом Абдурахманом Тчиани, премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном и свергнутым президентом Мохамедом Базумом.Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер, а на этой неделе заявили о готовности начать военное вторжение в случае провала переговоров с мятежниками.
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нигер, в мире
Нигер, В мире
Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

Al Arabiya: делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров

© AP PhotoВоенные в Ниамее
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
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ДОХА, 20 авг — РИА Новости. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не добилась успеха в переговорах с захватившими власть в Нигере военными и покидает страну. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в делегации.
«

"Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров с военным советом. Военный совет отверг требования ЭКОВАС вернуть отстраненного от власти президента Базума", — рассказали собеседники агентства.

По информации телеканала, делегация провела в Нигере встречу с главой созданного мятежниками Национального совета по защите отечества генералом Абдурахманом Тчиани, премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном и свергнутым президентом Мохамедом Базумом.
Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер, а на этой неделе заявили о готовности начать военное вторжение в случае провала переговоров с мятежниками.
Сторонники Национального совета по защите отечества во время демонстрации в Ниамее - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
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