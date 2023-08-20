https://ria.ru/20230820/nazvanie-1891112122.html

В Анапе хулиганы "переименовали" село

В Анапе хулиганы "переименовали" село - РИА Новости, 20.08.2023

В Анапе хулиганы "переименовали" село

Полиция начала проверку после того, как неизвестный изменил буквы в надписи с названием села Сукко. Об этом отдел МВД по городу Анапа сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T13:21

2023-08-20T13:21

2023-08-20T14:24

происшествия

анапа

краснодарский край

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СОЧИ, 20 авг — РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как неизвестный изменил буквы в надписи с названием села Сукко. Об этом отдел МВД по городу Анапа сообщил в Telegram-канале.В социальных сетях появилась фотография, на которой видно, что кто-то переложил камни в слове "Сукко", выложенном на склоне горы. Теперь надпись изображает бранное слово с восклицательным знаком. "По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в заявлении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю, такой инцидент произошел впервые.

https://ria.ru/20230204/volgograd-1849696435.html

анапа

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, анапа, краснодарский край