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В Анапе хулиганы "переименовали" село
В Анапе хулиганы "переименовали" село - РИА Новости, 20.08.2023
В Анапе хулиганы "переименовали" село
Полиция начала проверку после того, как неизвестный изменил буквы в надписи с названием села Сукко. Об этом отдел МВД по городу Анапа сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T13:21
2023-08-20T13:21
2023-08-20T14:24
происшествия
анапа
краснодарский край
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СОЧИ, 20 авг — РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как неизвестный изменил буквы в надписи с названием села Сукко. Об этом отдел МВД по городу Анапа сообщил в Telegram-канале.В социальных сетях появилась фотография, на которой видно, что кто-то переложил камни в слове "Сукко", выложенном на склоне горы. Теперь надпись изображает бранное слово с восклицательным знаком. "По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в заявлении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю, такой инцидент произошел впервые.
https://ria.ru/20230204/volgograd-1849696435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Краснодарский край
В Анапе хулиганы "переименовали" село
В Анапе хулиганы изменили буквы в надписи с названием села Сукко