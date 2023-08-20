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"Стопроцентный мусор". В США откровенно рассказали об отношении к ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
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02:15 20.08.2023 (обновлено: 14:38 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/musor-1891075982.html
"Стопроцентный мусор". В США откровенно рассказали об отношении к ВСУ
"Стопроцентный мусор". В США откровенно рассказали об отношении к ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
"Стопроцентный мусор". В США откровенно рассказали об отношении к ВСУ
США поставляют Украине военную технику, которая хуже старой советской. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T02:15
2023-08-20T14:38
в мире
украина
скотт риттер
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА 20 авг — РИА Новости. США поставляют Украине военную технику, которая хуже старой советской. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мусор. Стопроцентный мусор. И мы это знаем, мы это признали", — так он прокомментировал качество поставляемой техники.Как отметил эксперт, США поставляют Украине старые танки и не дают средства для их модернизации. По его мнению, такой подход со стороны американских властей лишь вредит украинским военным."Я говорил, что, если НАТО передаст эту технику Украине, мы буквально убьем украинских солдат. Лучше бы они получали старую модернизированную советскую технику, которой они умеют пользоваться, которая соответствует их доктрине, их тактике. Но мы продолжаем поставлять эту новую для них технику — они не знают, как ее использовать, они неправильно применяют ее", — заключил Риттер.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие.
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в мире, украина, скотт риттер, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Скотт Риттер, США, Вооруженные силы Украины
"Стопроцентный мусор". В США откровенно рассказали об отношении к ВСУ

Американский экс-разведчик назвал поставляемую Украине технику мусором

© AP Photo / Bram JanssenУничтоженный американский бронеавтомобиль Humvee на Украине
Уничтоженный американский бронеавтомобиль Humvee на Украине - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Bram Janssen
Уничтоженный американский бронеавтомобиль Humvee на Украине. Архивное фото
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МОСКВА 20 авг — РИА Новости. США поставляют Украине военную технику, которая хуже старой советской. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Мусор. Стопроцентный мусор. И мы это знаем, мы это признали", — так он прокомментировал качество поставляемой техники.
Как отметил эксперт, США поставляют Украине старые танки и не дают средства для их модернизации. По его мнению, такой подход со стороны американских властей лишь вредит украинским военным.
"Я говорил, что, если НАТО передаст эту технику Украине, мы буквально убьем украинских солдат. Лучше бы они получали старую модернизированную советскую технику, которой они умеют пользоваться, которая соответствует их доктрине, их тактике. Но мы продолжаем поставлять эту новую для них технику — они не знают, как ее использовать, они неправильно применяют ее", — заключил Риттер.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие.
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В миреУкраинаСкотт РиттерСШАВооруженные силы Украины
 
 
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