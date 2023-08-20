https://ria.ru/20230820/moskva-1892051027.html

Московские специалисты завершили ремонт ряда объектов в Луганске

Московские специалисты завершили ремонт ряда объектов в Луганске - РИА Новости, 24.08.2023

Московские специалисты завершили ремонт ряда объектов в Луганске

Московские специалисты завершили работы на ряде объектов в Луганске, в том числе в двух школах и центральном подземном переходе города, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-20T17:39

2023-08-20T17:39

2023-08-24T17:57

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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Московские специалисты завершили работы на ряде объектов в Луганске, в том числе в двух школах и центральном подземном переходе города, сообщил РИА Новости начальник производственного отдела ГБУ "Гормост" Вячеслав Карамнов. "В этом году мы выполняли работы по ремонту многоквартирных жилых домов по ряду адресов, ликвидации одного из пешеходных переходов и замене деформационных швов на двух путепроводах", - рассказал Карамнов. По его словам, также проводились работы по восстановлению и реконструкции двух местных школ, в одной из них - УВК "Интеллект", помимо всего прочего, облагородили прилегающую к школе территорию, обустроив на ней несколько футбольных полей, баскетбольную площадку и установив тренажеры. Карамнов уточнил, что также завершены работы по реконструкции самого крупного подземного перехода в центре Луганска. "На пересечении центральных улиц города (Советская и Оборонная – ред.) в этом году мы выполнили строительно-монтажные работы по капитальному ремонты подземного пешеходного перехода", - рассказал начальник производственного отдела. По его словам, на данном объекте рабочие осуществили достаточно большой объем работ, в том числе по замене напольного покрытия, парапетов, установке антивандального покрытия, подвесных потолков, освещения и видеонаблюдения. Собеседник агентства уточнил, что на данном объекте в разгар работ трудилось одновременно порядка 60 специалистов. "Сложностей практически никаких не было, кроме сроков, которые перед нами поставили для того, чтобы порадовать жителей и гостей города до праздничных мероприятий (День города Луганска, в этом году отмечается 10 сентября - ред.), было оказано полное содействие. Мы здесь работаем второй год, у нас есть понимание всех обстоятельств и процессов, поэтому будем работать дальше", - рассказал Карамнов. По его словам, местные жители благодарны московским специалистам за проделанную работу. "Поначалу жители города были удивлены развитием событий и не понимали, что происходит, но в последствии, когда увидели результат, к нам подходили и благодарили за проделанную работу и это действительно приятно", - дополнил собеседник агентства. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.

https://ria.ru/20230819/moskva-1890986737.html

https://realty.ria.ru/20230818/remont-1890674733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, луганск, сергей собянин, манолис пилавов