https://ria.ru/20230820/moskva-1891137303.html

На севере Москвы возобновили движение по Дмитровскому шоссе

На севере Москвы возобновили движение по Дмитровскому шоссе - РИА Новости, 20.08.2023

На севере Москвы возобновили движение по Дмитровскому шоссе

Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T16:52

2023-08-20T16:52

2023-08-20T16:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153261/02/1532610239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09685095c0c18a9bbf5da986cc30e4b5.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в ведомстве сообщали о перекрытии движения по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели в связи с подтоплением проезжей части. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество