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На севере Москвы возобновили движение по Дмитровскому шоссе - РИА Новости, 20.08.2023
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16:52 20.08.2023 (обновлено: 16:54 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/moskva-1891137303.html
На севере Москвы возобновили движение по Дмитровскому шоссе
На севере Москвы возобновили движение по Дмитровскому шоссе - РИА Новости, 20.08.2023
На севере Москвы возобновили движение по Дмитровскому шоссе
Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:52
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москва сегодня: мегаполис для жизни
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общество
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в ведомстве сообщали о перекрытии движения по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели в связи с подтоплением проезжей части. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество
На севере Москвы возобновили движение по Дмитровскому шоссе

Движение по Дмитровскому шоссе на пересечении с улицей Руставели восстановили

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС в Москве
Автомобиль ДПС в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в ведомстве сообщали о перекрытии движения по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели в связи с подтоплением проезжей части.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
 
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