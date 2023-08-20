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На севере Москвы возобновили движение по Дмитровскому шоссе
На севере Москвы возобновили движение по Дмитровскому шоссе - РИА Новости, 20.08.2023
На севере Москвы возобновили движение по Дмитровскому шоссе
Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:52
2023-08-20T16:52
2023-08-20T16:54
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в ведомстве сообщали о перекрытии движения по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели в связи с подтоплением проезжей части. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество
На севере Москвы возобновили движение по Дмитровскому шоссе
Движение по Дмитровскому шоссе на пересечении с улицей Руставели восстановили