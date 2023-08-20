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"Роскосмос" сообщил о крушении станции "Луна-25" - РИА Новости, 20.08.2023
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11:46 20.08.2023 (обновлено: 13:54 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/luna-1891103574.html
"Роскосмос" сообщил о крушении станции "Луна-25"
"Роскосмос" сообщил о крушении станции "Луна-25" - РИА Новости, 20.08.2023
"Роскосмос" сообщил о крушении станции "Луна-25"
По предварительным расчетам, автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Об этом говорится в РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:46
2023-08-20T13:54
космос
луна-25
луна
роскосмос
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. По предварительным расчетам, автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Роскосмоса".&quot;По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА &quot;Луна-25&quot; перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны&quot;, — рассказали в госкорпорации.Там пояснили, что 19 августа на станцию выдали импульс для перехода на предпосадочную эллиптическую орбиту. Примерно в 14:57 связь с "Луной-25" прервалась. Мероприятия по поиску аппарата и восстановлению связи с ним результатов не дали.Выяснением причин потери станции займется специально созданная межведомственная комиссия, добавили в "Роскосмосе".Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Одиннадцатого августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Через несколько минут "Фрегат" вышел на орбиту Земли, а через час и 20 минут после старта он направил станцию на траекторию перелета к Луне.За время полета станция два раза скорректировала траекторию, а 16 августа, после выдачи двух тормозных импульсов, вышла на орбиту Луны высотой около 100 километров. За время полета станция передавала на Землю данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на Южном полюсе Луны. Предполагалось, что 21 августа станция сядет на Луне к северу от кратера Богуславский на видимой стороне. Главной целью миссии называлось исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.
https://ria.ru/20230807/gonka-1888535276.html
https://ria.ru/20230811/luna-25-1889281487.html
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космос, луна-25, луна, роскосмос
Космос, Луна-25, Луна, Роскосмос
"Роскосмос" сообщил о крушении станции "Луна-25"

Роскосмос сообщил о крушении станции "Луна-25" и ее столкновении с поверхностью

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. По предварительным расчетам, автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Роскосмоса".
«

"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", — рассказали в госкорпорации.

Там пояснили, что 19 августа на станцию выдали импульс для перехода на предпосадочную эллиптическую орбиту. Примерно в 14:57 связь с "Луной-25" прервалась. Мероприятия по поиску аппарата и восстановлению связи с ним результатов не дали.
Выяснением причин потери станции займется специально созданная межведомственная комиссия, добавили в "Роскосмосе".
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Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Одиннадцатого августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Через несколько минут "Фрегат" вышел на орбиту Земли, а через час и 20 минут после старта он направил станцию на траекторию перелета к Луне.
За время полета станция два раза скорректировала траекторию, а 16 августа, после выдачи двух тормозных импульсов, вышла на орбиту Луны высотой около 100 километров. За время полета станция передавала на Землю данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на Южном полюсе Луны.
Предполагалось, что 21 августа станция сядет на Луне к северу от кратера Богуславский на видимой стороне. Главной целью миссии называлось исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.
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