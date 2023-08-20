https://ria.ru/20230820/luna-1891103574.html

"Роскосмос" сообщил о крушении станции "Луна-25"

"Роскосмос" сообщил о крушении станции "Луна-25" - РИА Новости, 20.08.2023

"Роскосмос" сообщил о крушении станции "Луна-25"

По предварительным расчетам, автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Об этом говорится в РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T11:46

2023-08-20T11:46

2023-08-20T13:54

космос

луна-25

луна

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890383599_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_0cee0da118dd9ddec50dfface2f0ea28.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. По предварительным расчетам, автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Роскосмоса"."По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", — рассказали в госкорпорации.Там пояснили, что 19 августа на станцию выдали импульс для перехода на предпосадочную эллиптическую орбиту. Примерно в 14:57 связь с "Луной-25" прервалась. Мероприятия по поиску аппарата и восстановлению связи с ним результатов не дали.Выяснением причин потери станции займется специально созданная межведомственная комиссия, добавили в "Роскосмосе".Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Одиннадцатого августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Через несколько минут "Фрегат" вышел на орбиту Земли, а через час и 20 минут после старта он направил станцию на траекторию перелета к Луне.За время полета станция два раза скорректировала траекторию, а 16 августа, после выдачи двух тормозных импульсов, вышла на орбиту Луны высотой около 100 километров. За время полета станция передавала на Землю данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на Южном полюсе Луны. Предполагалось, что 21 августа станция сядет на Луне к северу от кратера Богуславский на видимой стороне. Главной целью миссии называлось исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.

https://ria.ru/20230807/gonka-1888535276.html

https://ria.ru/20230811/luna-25-1889281487.html

космос

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос, луна-25, луна, роскосмос