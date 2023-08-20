https://ria.ru/20230820/kursk-1891095109.html

Украинский беспилотник повредил электроподстанцию в курской Судже

Украинский беспилотник повредил электроподстанцию в курской Судже - РИА Новости, 20.08.2023

Украинский беспилотник повредил электроподстанцию в курской Судже

Электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5680 человек, сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T10:15

2023-08-20T10:15

2023-08-20T10:15

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

жкх

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5680 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Курская область, город Суджа - в результате трех сбросов БПЛА на подстанцию "Суджа - 8 марта" произошло отключение от электроснабжения 31 населенного пункта, 1890 жилых домов, 5680 человек в Кореневском районе. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент проводится подключение источника резервного питания.

https://ria.ru/20230820/kursk-1891088441.html

курская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, жкх