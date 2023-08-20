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Украинский беспилотник повредил электроподстанцию в курской Судже - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/kursk-1891095109.html
Украинский беспилотник повредил электроподстанцию в курской Судже
Украинский беспилотник повредил электроподстанцию в курской Судже - РИА Новости, 20.08.2023
Украинский беспилотник повредил электроподстанцию в курской Судже
Электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5680 человек, сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:15
2023-08-20T10:15
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
жкх
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5680 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Курская область, город Суджа - в результате трех сбросов БПЛА на подстанцию "Суджа - 8 марта" произошло отключение от электроснабжения 31 населенного пункта, 1890 жилых домов, 5680 человек в Кореневском районе. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент проводится подключение источника резервного питания.
https://ria.ru/20230820/kursk-1891088441.html
курская область
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происшествия, курская область, жкх
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, ЖКХ
Украинский беспилотник повредил электроподстанцию в курской Судже

Из-за атаки украинского дрона в курской Судже без света остались 5680 человек

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонтажник проводит ремонт на линии электропередач
Монтажник проводит ремонт на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монтажник проводит ремонт на линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5680 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Курская область, город Суджа - в результате трех сбросов БПЛА на подстанцию "Суджа - 8 марта" произошло отключение от электроснабжения 31 населенного пункта, 1890 жилых домов, 5680 человек в Кореневском районе. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на данный момент проводится подключение источника резервного питания.
Последствия атаки украинского беспилотника на ж/д вокзал в Курске, 20 августа 2023 года
После атаки украинского дрона из вокзала в Курске эвакуировали 50 человек
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьЖКХ
 
 
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