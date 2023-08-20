https://ria.ru/20230820/kursk-1891095109.html
Украинский беспилотник повредил электроподстанцию в курской Судже
Украинский беспилотник повредил электроподстанцию в курской Судже - РИА Новости, 20.08.2023
Украинский беспилотник повредил электроподстанцию в курской Судже
Электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5680 человек, сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:15
2023-08-20T10:15
2023-08-20T10:15
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
жкх
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5680 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Курская область, город Суджа - в результате трех сбросов БПЛА на подстанцию "Суджа - 8 марта" произошло отключение от электроснабжения 31 населенного пункта, 1890 жилых домов, 5680 человек в Кореневском районе. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на данный момент проводится подключение источника резервного питания.
https://ria.ru/20230820/kursk-1891088441.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, жкх
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, ЖКХ
Украинский беспилотник повредил электроподстанцию в курской Судже
Из-за атаки украинского дрона в курской Судже без света остались 5680 человек