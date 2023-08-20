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На Кубани продлили штормовое предупреждение
На Кубани продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.08.2023
На Кубани продлили штормовое предупреждение
Высокая пожарная опасность на территории Краснодарского края продлится до 21 августа, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:11
2023-08-20T11:11
2023-08-20T11:11
краснодарский край
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Высокая пожарная опасность на территории Краснодарского края продлится до 21 августа, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России. Ранее в ведомстве говорили, что штормовое предупреждение продлится до 20 августа. "Штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности на территории Краснодарского края. 20-21.08.2023 в крае, в том числе в МО город Краснодар и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование города Сочи…), сохранится чрезвычайная пожароопасность (ЧПО) 5 класса", - сказано в сообщении. Спасатели предупреждают, что разводить костры около сухой травы нельзя, в случае обнаружения пожара лучше обратиться в экстренные службы. Как рассказывал РИА Новости начальник отдела познавательного туризма "Утриша" Юрий Усатый, на фоне высокой пожарной опасности пешие экскурсии в заповедник Анапы "Утриш" запрещены, но доступны морские.
https://ria.ru/20230819/pogoda-1890960807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Краснодарский край, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
На Кубани продлили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение из-за жары на Кубани продлили до 21 августа