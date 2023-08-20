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Нештатные ситуации с исследовательскими космическими аппаратами в мире - РИА Новости, 20.08.2023
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13:56 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/kosmos-1891116391.html
Нештатные ситуации с исследовательскими космическими аппаратами в мире
Нештатные ситуации с исследовательскими космическими аппаратами в мире - РИА Новости, 20.08.2023
Нештатные ситуации с исследовательскими космическими аппаратами в мире
российской автоматической станции "Луна-25" была дана команда на выдачу импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Из-за нештатной ситуации... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T13:56
2023-08-20T13:56
справки
луна
марс
земля
роскосмос
европейское космическое агентство
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19 августа 2023 года российской автоматической станции "Луна-25" была дана команда на выдачу импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Из-за нештатной ситуации выход не был совершен, связь с аппаратом прервалась. По результатам предварительного анализа, станция перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Запуск ракеты "Союз 2.1б" с аппаратом состоялся 11 августа с космодрома Восточный. Главной целью миссии называлось исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда. 11 апреля 2019 года израильский космический аппарат "Берешит" потерпел аварию при посадке на Луну. Аппарат стартовал 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9. 21 октября 2016 года десантный модуль Schiaparelli ("Скиапарелли") миссии "Экзомарс-2016" Европейского космического агентства потерпел крушение при посадке на Марс. Основная задача Schiaparelli заключалась в отработке технологии контролируемого спуска и посадки на Марс. 8 сентября 2004 года возвращаемая капсула американского аппарата Genesis ("Дженезис"), предназначенного для сбора и доставки на Землю образцов солнечного ветра, на скорости 311 километров в час (86 метров в секунду) врезалась в землю на территории Испытательного полигона ВВС США в штате Юта. Причиной аварии стала ошибка при установке одного из датчиков ускорения. 2 июня 2003 года с помощью ракеты-носителя "Союз ФГ" с разгонным блоком "Фрегат" был запущен космический корабль Mars Express ("Марс Экспресс") в рамках первой Европейской межпланетной миссии. Mars Express вышел на орбиту 25 декабря 2003 года. C него на поверхность планеты опустился британский зонд Beagle 2 ("Бигль-2"), но при посадке разбился. 19 мая 1971 года в СССР с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты носителя "Протон К", которая вывела на траекторию полета к Марсу советскую станцию "Марс 2". На заключительном этапе полета из-за программной ошибки бортовая ЭВМ спускаемого аппарата дала сбой, в результате чего угол его входа в марсианскую атмосферу оказался больше расчетного, и 27 ноября 1971 года он разбился о поверхность Марса. В сентябре 1966 года из-за отказа одного из двигателей при посадке разбился о поверхность Луны американский космический аппарат "Сервейер-2". 4 октября 1965 года космическая станция "Луна-7" из-за отказа тормозных двигателей не смогла произвести мягкую посадку и разбилась о поверхность Луны. 12 мая 1965 года после отказа тормозного двигателя разбился о поверхность Луны советский космический аппарат "Луна-5". 23 апреля 1962 года при попытке мягкой посадки на Луну разбился американский исследовательский космический аппарат Ranger 4 ("Рейнджер-4"). Аппарат должен был провести фотографирование поверхности Луны, но вследствие неисправностей аппаратуры оказался неуправляемым. Он исчез за краем Луны и врезался в ее поверхность на невидимой стороне.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
луна
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справки, луна, марс, земля, роскосмос, европейское космическое агентство
Справки, Луна, Марс, Земля, Роскосмос, Европейское космическое агентство

Нештатные ситуации с исследовательскими космическими аппаратами в мире

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25". Архивное фото
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19 августа 2023 года российской автоматической станции "Луна-25" была дана команда на выдачу импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Из-за нештатной ситуации выход не был совершен, связь с аппаратом прервалась. По результатам предварительного анализа, станция перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Запуск ракеты "Союз 2.1б" с аппаратом состоялся 11 августа с космодрома Восточный. Главной целью миссии называлось исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.
11 апреля 2019 года израильский космический аппарат "Берешит" потерпел аварию при посадке на Луну. Аппарат стартовал 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
21 октября 2016 года десантный модуль Schiaparelli ("Скиапарелли") миссии "Экзомарс-2016" Европейского космического агентства потерпел крушение при посадке на Марс. Основная задача Schiaparelli заключалась в отработке технологии контролируемого спуска и посадки на Марс.
8 сентября 2004 года возвращаемая капсула американского аппарата Genesis ("Дженезис"), предназначенного для сбора и доставки на Землю образцов солнечного ветра, на скорости 311 километров в час (86 метров в секунду) врезалась в землю на территории Испытательного полигона ВВС США в штате Юта. Причиной аварии стала ошибка при установке одного из датчиков ускорения.
2 июня 2003 года с помощью ракеты-носителя "Союз ФГ" с разгонным блоком "Фрегат" был запущен космический корабль Mars Express ("Марс Экспресс") в рамках первой Европейской межпланетной миссии. Mars Express вышел на орбиту 25 декабря 2003 года. C него на поверхность планеты опустился британский зонд Beagle 2 ("Бигль-2"), но при посадке разбился.
19 мая 1971 года в СССР с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты носителя "Протон К", которая вывела на траекторию полета к Марсу советскую станцию "Марс 2". На заключительном этапе полета из-за программной ошибки бортовая ЭВМ спускаемого аппарата дала сбой, в результате чего угол его входа в марсианскую атмосферу оказался больше расчетного, и 27 ноября 1971 года он разбился о поверхность Марса.
В сентябре 1966 года из-за отказа одного из двигателей при посадке разбился о поверхность Луны американский космический аппарат "Сервейер-2".
4 октября 1965 года космическая станция "Луна-7" из-за отказа тормозных двигателей не смогла произвести мягкую посадку и разбилась о поверхность Луны.
12 мая 1965 года после отказа тормозного двигателя разбился о поверхность Луны советский космический аппарат "Луна-5".
23 апреля 1962 года при попытке мягкой посадки на Луну разбился американский исследовательский космический аппарат Ranger 4 ("Рейнджер-4"). Аппарат должен был провести фотографирование поверхности Луны, но вследствие неисправностей аппаратуры оказался неуправляемым. Он исчез за краем Луны и врезался в ее поверхность на невидимой стороне.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЛунаМарсЗемляРоскосмосЕвропейское космическое агентство
 
 
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