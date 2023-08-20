https://ria.ru/20230820/kontsert-1891163867.html
В Дагестане состоялась премьера концерта к 100-летию Расула Гамзатова
В Дагестане состоялась премьера концерта к 100-летию Расула Гамзатова - РИА Новости, 20.08.2023
В Дагестане состоялась премьера концерта к 100-летию Расула Гамзатова
Премьерный показ музыкально-драматического концерта "О тебе я думаю", посвященного 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова,... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T21:42
2023-08-20T21:42
2023-08-20T22:09
республика дагестан
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расул гамзатов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Премьерный показ музыкально-драматического концерта "О тебе я думаю", посвященного 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялся в воскресенье на сцене Государственного республиканского русского драматического театра в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Постановку представил Дагестанский государственный театр оперы и балета. В ее основу легла вокально-хоровая музыка, написанная на стихи Гамзатова – это и ранее известные песни, и новая музыка, написанная специально для концерта. Режиссер-постановщик и автор инсценировки – Дмитрий Павлов, ему же принадлежит сценография концерта. Фрагменты стихотворений и прозы исполнили драматические актеры. Хор под управлением дирижера Эмилии Шихрагимовой исполнил около 20 песен. Также в проекте участвуют солисты Дагестанского государственного театра оперы и балета – Елена Величко и Арсен Велибеков. Все действие на сцене сопровождалось видеорядом. Творческий проект реализуется на средства гранта правительства России. Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.
https://ria.ru/20230719/dagestan-1885039476.html
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россия, расул гамзатов, республика дагестан
Республика Дагестан, Россия, Расул Гамзатов, Республика Дагестан
В Дагестане состоялась премьера концерта к 100-летию Расула Гамзатова
В Дагестане состоялась премьера концерта к 100-летию Расула Гамзатова
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Премьерный показ музыкально-драматического концерта "О тебе я думаю", посвященного 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялся в воскресенье на сцене Государственного республиканского русского драматического театра в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.
Постановку представил Дагестанский государственный театр оперы и балета. В ее основу легла вокально-хоровая музыка, написанная на стихи Гамзатова – это и ранее известные песни, и новая музыка, написанная специально для концерта.
Режиссер-постановщик и автор инсценировки – Дмитрий Павлов, ему же принадлежит сценография концерта. Фрагменты стихотворений и прозы исполнили драматические актеры. Хор под управлением дирижера Эмилии Шихрагимовой исполнил около 20 песен. Также в проекте участвуют солисты Дагестанского государственного театра оперы и балета – Елена Величко и Арсен Велибеков. Все действие на сцене сопровождалось видеорядом.
Творческий проект реализуется на средства гранта правительства России
.
Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.
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