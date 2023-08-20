https://ria.ru/20230820/kontsert-1891163867.html

В Дагестане состоялась премьера концерта к 100-летию Расула Гамзатова

В Дагестане состоялась премьера концерта к 100-летию Расула Гамзатова - РИА Новости, 20.08.2023

В Дагестане состоялась премьера концерта к 100-летию Расула Гамзатова

Премьерный показ музыкально-драматического концерта "О тебе я думаю", посвященного 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова,... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T21:42

2023-08-20T21:42

2023-08-20T22:09

республика дагестан

россия

расул гамзатов

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891165526_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_57bb3ec34924f2351806d63ba9f1e6a4.jpg

МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Премьерный показ музыкально-драматического концерта "О тебе я думаю", посвященного 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялся в воскресенье на сцене Государственного республиканского русского драматического театра в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Постановку представил Дагестанский государственный театр оперы и балета. В ее основу легла вокально-хоровая музыка, написанная на стихи Гамзатова – это и ранее известные песни, и новая музыка, написанная специально для концерта. Режиссер-постановщик и автор инсценировки – Дмитрий Павлов, ему же принадлежит сценография концерта. Фрагменты стихотворений и прозы исполнили драматические актеры. Хор под управлением дирижера Эмилии Шихрагимовой исполнил около 20 песен. Также в проекте участвуют солисты Дагестанского государственного театра оперы и балета – Елена Величко и Арсен Велибеков. Все действие на сцене сопровождалось видеорядом. Творческий проект реализуется на средства гранта правительства России. Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.

https://ria.ru/20230719/dagestan-1885039476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, расул гамзатов, республика дагестан