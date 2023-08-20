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Кинолог рассказал, как предотвратить агрессию питомца в будущем - РИА Новости, 20.08.2023
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03:20 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/kinolog-1891077275.html
Кинолог рассказал, как предотвратить агрессию питомца в будущем
Кинолог рассказал, как предотвратить агрессию питомца в будущем - РИА Новости, 20.08.2023
Кинолог рассказал, как предотвратить агрессию питомца в будущем
Кажущееся на первый взгляд забавным поведение, когда собака никого не подпускает к своему хозяину, на самом деле сигнализирует о проблемах у питомца и требует... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T03:20
2023-08-20T03:20
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
животные
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Кажущееся на первый взгляд забавным поведение, когда собака никого не подпускает к своему хозяину, на самом деле сигнализирует о проблемах у питомца и требует корректировки, потому что может в будущем привести к агрессии к человеку или другому животному, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Конечно, некоторых может забавлять ситуация, в которой собака как бы не подпускает никого к хозяину. Но такое поведение нельзя подкреплять или пускать на самотёк. Если собака проявляет агрессивное поведение по отношению к другим людям и животным, не подпуская их к хозяину, важно вовремя обратить на это внимание и заняться коррекцией", - сказал Голубев. Понять причину По его словам, причин, по которым собака никого не подпускает к хозяину, может быть множество. В обыденных жизненных ситуациях, когда отсутствует явная угроза жизни или здоровью собаковода, собака, как правило защищает не самого хозяина, а отстаивает свой ресурс. Человек для питомца является в первую очередь источником пищи и комфорта, пояснил кинолог. Кроме того, собака может начать вести себя подобным образом из-за защиты собственной безопасности: она может пугаться окружающей среды и проявлять агрессивное поведение, чтобы избежать любых травмирующих ситуаций, добавил он. "Когда собака защищает хозяина, она может лаять, рычать, отталкивать того, кто "посягает" на владельца, и даже травмировать его. Оставлять это без внимания нельзя, это может быть опасно как для самого животного, так и для окружающих. Обязательно нужно заниматься коррекцией такого поведения", - предупредил президент РКФ. Собаководам, которые столкнулись с таким поведением питомца, он посоветовал в первую очередь разобраться в первопричине. Если за ним стоит страх, нужно постепенно менять восприятие животного: пройти курс социализации, чтобы научить собаку чувствовать себя уверенно и комфортно в разных ситуациях. Если же питомец не испытывает страха, но демонстрирует агрессивное поведение, важно дать ему понять, что это неприемлемо. Ни в коем случае нельзя наигранно вызывать негативную реакцию животного, например, специально просить кого-то подойти, чтобы собака начала защищать хозяина. Это, по словам Голубева, поспособствует закреплению нежелательного поведения. Не ограждать от мира Также не нужно смеяться или хвалить питомца в моменте, когда он демонстрирует подобное поведение. Необходимо обозначить несогласие с его действиями, скомандовав "Нельзя!", прервать контакт с собакой или посторонним человеком и переключить собаку на другое, разрешенное действие, рассказал кинолог. Чтобы собака понимала, что живёт с хозяином не одна, к уходу за ней можно подключить всех членов семьи. Кому-то можно поручить вычёсывание или выгуливание, а кому-то - прогулки с питомцем. Голубев подчеркнул, что делать это нужно регулярно, чтобы любимец понимал, что все члены семьи заботятся о нем, и с ними так же безопасно и комфортно, как и с хозяином. Чтобы собака не вела себя агрессивно с незнакомыми людьми, её можно начать с ними знакомить. Сначала человек может просто разговаривать с собаководом, а после того как собака привыкнет и проявит желание познакомиться самостоятельно, уже вступить в контакт с ней, посоветовал президент РКФ. Он подчеркнул, что питомца важно социализировать и не запрещать ему знакомиться с другими собаками и людьми. Если ограждать собаку от внешнего мира, у неё может закрепиться уверенность, что мир опасен и недружелюбен, и от него нужно защищаться. Если ситуацию не получается скорректировать самостоятельно, кинолог порекомендовал обратиться за помощью к профессионалам.
https://ria.ru/20230813/kinolog-1889764193.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), животные
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Животные
Кинолог рассказал, как предотвратить агрессию питомца в будущем

Кинолог: если собака никого не подпускает к хозяину, то ее поведение надо менять

© iStock.com / PhotoboykoМужчина со своей собакой спит в гамаке
Мужчина со своей собакой спит в гамаке - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© iStock.com / Photoboyko
Мужчина со своей собакой спит в гамаке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Кажущееся на первый взгляд забавным поведение, когда собака никого не подпускает к своему хозяину, на самом деле сигнализирует о проблемах у питомца и требует корректировки, потому что может в будущем привести к агрессии к человеку или другому животному, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Конечно, некоторых может забавлять ситуация, в которой собака как бы не подпускает никого к хозяину. Но такое поведение нельзя подкреплять или пускать на самотёк. Если собака проявляет агрессивное поведение по отношению к другим людям и животным, не подпуская их к хозяину, важно вовремя обратить на это внимание и заняться коррекцией", - сказал Голубев.

Понять причину

По его словам, причин, по которым собака никого не подпускает к хозяину, может быть множество. В обыденных жизненных ситуациях, когда отсутствует явная угроза жизни или здоровью собаковода, собака, как правило защищает не самого хозяина, а отстаивает свой ресурс. Человек для питомца является в первую очередь источником пищи и комфорта, пояснил кинолог.
Кроме того, собака может начать вести себя подобным образом из-за защиты собственной безопасности: она может пугаться окружающей среды и проявлять агрессивное поведение, чтобы избежать любых травмирующих ситуаций, добавил он.
"Когда собака защищает хозяина, она может лаять, рычать, отталкивать того, кто "посягает" на владельца, и даже травмировать его. Оставлять это без внимания нельзя, это может быть опасно как для самого животного, так и для окружающих. Обязательно нужно заниматься коррекцией такого поведения", - предупредил президент РКФ.
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Собаководам, которые столкнулись с таким поведением питомца, он посоветовал в первую очередь разобраться в первопричине. Если за ним стоит страх, нужно постепенно менять восприятие животного: пройти курс социализации, чтобы научить собаку чувствовать себя уверенно и комфортно в разных ситуациях.
Если же питомец не испытывает страха, но демонстрирует агрессивное поведение, важно дать ему понять, что это неприемлемо. Ни в коем случае нельзя наигранно вызывать негативную реакцию животного, например, специально просить кого-то подойти, чтобы собака начала защищать хозяина. Это, по словам Голубева, поспособствует закреплению нежелательного поведения.

Не ограждать от мира

Также не нужно смеяться или хвалить питомца в моменте, когда он демонстрирует подобное поведение. Необходимо обозначить несогласие с его действиями, скомандовав "Нельзя!", прервать контакт с собакой или посторонним человеком и переключить собаку на другое, разрешенное действие, рассказал кинолог.
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Чтобы собака понимала, что живёт с хозяином не одна, к уходу за ней можно подключить всех членов семьи. Кому-то можно поручить вычёсывание или выгуливание, а кому-то - прогулки с питомцем. Голубев подчеркнул, что делать это нужно регулярно, чтобы любимец понимал, что все члены семьи заботятся о нем, и с ними так же безопасно и комфортно, как и с хозяином.
Чтобы собака не вела себя агрессивно с незнакомыми людьми, её можно начать с ними знакомить. Сначала человек может просто разговаривать с собаководом, а после того как собака привыкнет и проявит желание познакомиться самостоятельно, уже вступить в контакт с ней, посоветовал президент РКФ.
Он подчеркнул, что питомца важно социализировать и не запрещать ему знакомиться с другими собаками и людьми. Если ограждать собаку от внешнего мира, у неё может закрепиться уверенность, что мир опасен и недружелюбен, и от него нужно защищаться. Если ситуацию не получается скорректировать самостоятельно, кинолог порекомендовал обратиться за помощью к профессионалам.
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ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Животные
 
 
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