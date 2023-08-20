https://ria.ru/20230820/kinolog-1891077275.html

Кинолог рассказал, как предотвратить агрессию питомца в будущем

Кинолог рассказал, как предотвратить агрессию питомца в будущем - РИА Новости, 20.08.2023

Кинолог рассказал, как предотвратить агрессию питомца в будущем

Кажущееся на первый взгляд забавным поведение, когда собака никого не подпускает к своему хозяину, на самом деле сигнализирует о проблемах у питомца и требует... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T03:20

2023-08-20T03:20

2023-08-20T03:20

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

животные

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Кажущееся на первый взгляд забавным поведение, когда собака никого не подпускает к своему хозяину, на самом деле сигнализирует о проблемах у питомца и требует корректировки, потому что может в будущем привести к агрессии к человеку или другому животному, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Конечно, некоторых может забавлять ситуация, в которой собака как бы не подпускает никого к хозяину. Но такое поведение нельзя подкреплять или пускать на самотёк. Если собака проявляет агрессивное поведение по отношению к другим людям и животным, не подпуская их к хозяину, важно вовремя обратить на это внимание и заняться коррекцией", - сказал Голубев. Понять причину По его словам, причин, по которым собака никого не подпускает к хозяину, может быть множество. В обыденных жизненных ситуациях, когда отсутствует явная угроза жизни или здоровью собаковода, собака, как правило защищает не самого хозяина, а отстаивает свой ресурс. Человек для питомца является в первую очередь источником пищи и комфорта, пояснил кинолог. Кроме того, собака может начать вести себя подобным образом из-за защиты собственной безопасности: она может пугаться окружающей среды и проявлять агрессивное поведение, чтобы избежать любых травмирующих ситуаций, добавил он. "Когда собака защищает хозяина, она может лаять, рычать, отталкивать того, кто "посягает" на владельца, и даже травмировать его. Оставлять это без внимания нельзя, это может быть опасно как для самого животного, так и для окружающих. Обязательно нужно заниматься коррекцией такого поведения", - предупредил президент РКФ. Собаководам, которые столкнулись с таким поведением питомца, он посоветовал в первую очередь разобраться в первопричине. Если за ним стоит страх, нужно постепенно менять восприятие животного: пройти курс социализации, чтобы научить собаку чувствовать себя уверенно и комфортно в разных ситуациях. Если же питомец не испытывает страха, но демонстрирует агрессивное поведение, важно дать ему понять, что это неприемлемо. Ни в коем случае нельзя наигранно вызывать негативную реакцию животного, например, специально просить кого-то подойти, чтобы собака начала защищать хозяина. Это, по словам Голубева, поспособствует закреплению нежелательного поведения. Не ограждать от мира Также не нужно смеяться или хвалить питомца в моменте, когда он демонстрирует подобное поведение. Необходимо обозначить несогласие с его действиями, скомандовав "Нельзя!", прервать контакт с собакой или посторонним человеком и переключить собаку на другое, разрешенное действие, рассказал кинолог. Чтобы собака понимала, что живёт с хозяином не одна, к уходу за ней можно подключить всех членов семьи. Кому-то можно поручить вычёсывание или выгуливание, а кому-то - прогулки с питомцем. Голубев подчеркнул, что делать это нужно регулярно, чтобы любимец понимал, что все члены семьи заботятся о нем, и с ними так же безопасно и комфортно, как и с хозяином. Чтобы собака не вела себя агрессивно с незнакомыми людьми, её можно начать с ними знакомить. Сначала человек может просто разговаривать с собаководом, а после того как собака привыкнет и проявит желание познакомиться самостоятельно, уже вступить в контакт с ней, посоветовал президент РКФ. Он подчеркнул, что питомца важно социализировать и не запрещать ему знакомиться с другими собаками и людьми. Если ограждать собаку от внешнего мира, у неё может закрепиться уверенность, что мир опасен и недружелюбен, и от него нужно защищаться. Если ситуацию не получается скорректировать самостоятельно, кинолог порекомендовал обратиться за помощью к профессионалам.

https://ria.ru/20230813/kinolog-1889764193.html

https://ria.ru/20230730/samovygul-1887142114.html

https://ria.ru/20230723/schenki-1885757703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), животные