https://ria.ru/20230820/kherson-1891099917.html
Российские артиллеристы уничтожили две лодки с боевиками ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили две лодки с боевиками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 20.08.2023
Российские артиллеристы уничтожили две лодки с боевиками ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области две украинские гаубицы, три миномета и лодки с боевиками под Херсоном, сообщил в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:44
2023-08-20T11:44
2023-08-20T11:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области две украинские гаубицы, три миномета и лодки с боевиками под Херсоном, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ погибли… Два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним, потери: 7 боевиков ВСУ уничтожены", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены 2 лодки с 12 украинскими боевиками и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом из 3 боевиков и боекомплектом. На каховском направлении уничтожены самоходная гаубица "Акация" боекомплектом и экипажем 3 человека, а также позиция одного из подразделений ВСУ. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230820/povrezhdenie-1891098515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Херсон
Российские артиллеристы уничтожили две лодки с боевиками ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили две лодки с 12 боевиками ВСУ под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области две украинские гаубицы, три миномета и лодки с боевиками под Херсоном, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ погибли… Два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним, потери: 7 боевиков ВСУ уничтожены", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены 2 лодки с 12 украинскими боевиками и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом из 3 боевиков и боекомплектом. На каховском направлении уничтожены самоходная гаубица "Акация" боекомплектом и экипажем 3 человека, а также позиция одного из подразделений ВСУ.
Херсонская область стала субъектом РФ
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной
.
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры