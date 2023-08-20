https://ria.ru/20230820/kherson-1891099917.html

Российские артиллеристы уничтожили две лодки с боевиками ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили две лодки с боевиками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 20.08.2023

Российские артиллеристы уничтожили две лодки с боевиками ВСУ под Херсоном

Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области две украинские гаубицы, три миномета и лодки с боевиками под Херсоном, сообщил в... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T11:44

2023-08-20T11:44

2023-08-20T11:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области две украинские гаубицы, три миномета и лодки с боевиками под Херсоном, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери: 4 военнослужащих ВСУ погибли… Два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним, потери: 7 боевиков ВСУ уничтожены", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены 2 лодки с 12 украинскими боевиками и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом из 3 боевиков и боекомплектом. На каховском направлении уничтожены самоходная гаубица "Акация" боекомплектом и экипажем 3 человека, а также позиция одного из подразделений ВСУ. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230820/povrezhdenie-1891098515.html

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, херсон