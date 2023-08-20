Рейтинг@Mail.ru
Специалисты Мосприроды создали карту обитания ежей - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:11 20.08.2023 (обновлено: 13:05 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/karta-1891099433.html
Специалисты Мосприроды создали карту обитания ежей
Специалисты Мосприроды создали карту обитания ежей - РИА Новости, 20.08.2023
Специалисты Мосприроды создали карту обитания ежей
Эксперты Мосприроды отметили на специальной карте места обитания ежей в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:11
2023-08-20T13:05
городское хозяйство москвы
москва
мосприрода
животные
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577727737_0:436:2864:2047_1920x0_80_0_0_a1b05249df3b768ecbf32bd037691be7.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Эксперты Мосприроды отметили на специальной карте места обитания ежей в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. &quot;За последние пять лет ежи, занесенные в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости (виды, сокращающиеся в численности), были замечены на 15 природных территориях столицы. Несмотря на то что эти колючие зверьки ведут преимущественно ночной образ жизни, специалисты Мосприроды довольно часто встречают их в ходе учетных мероприятий&quot;, — говорится в публикации.Так, ежей видели в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Измайлово", "Останкино", "Царицыно", "Тушинский", в заказниках "Зеленоградский", "Теплый Стан", "Тропаревский", "Лианозовский", "Алтуфьевский", "Медведковский" и экологическом парке "Северное Бутово".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577727737_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_394b31f715db7b40791eb13e93d14805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, мосприрода, животные
Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосприрода, Животные, Хорошие новости
Специалисты Мосприроды создали карту обитания ежей

Специалисты Мосприроды создали карту обитания ежей в столице

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДетёныши ежа обыкновенного
Детёныши ежа обыкновенного - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Детёныши ежа обыкновенного . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Эксперты Мосприроды отметили на специальной карте места обитания ежей в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
«

"За последние пять лет ежи, занесенные в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости (виды, сокращающиеся в численности), были замечены на 15 природных территориях столицы. Несмотря на то что эти колючие зверьки ведут преимущественно ночной образ жизни, специалисты Мосприроды довольно часто встречают их в ходе учетных мероприятий", — говорится в публикации.

Так, ежей видели в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Измайлово", "Останкино", "Царицыно", "Тушинский", в заказниках "Зеленоградский", "Теплый Стан", "Тропаревский", "Лианозовский", "Алтуфьевский", "Медведковский" и экологическом парке "Северное Бутово".
© МосприродаКарта обитания ежей на природных территориях Москвы
Карта обитания ежей на природных территориях Москвы
© Мосприрода
Карта обитания ежей на природных территориях Москвы
 
Хорошие новостиГородское хозяйство МосквыМоскваМосприродаЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала