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Специалисты Мосприроды создали карту обитания ежей

Специалисты Мосприроды создали карту обитания ежей - РИА Новости, 20.08.2023

Специалисты Мосприроды создали карту обитания ежей

Эксперты Мосприроды отметили на специальной карте места обитания ежей в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T11:11

2023-08-20T11:11

2023-08-20T13:05

городское хозяйство москвы

москва

мосприрода

животные

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Эксперты Мосприроды отметили на специальной карте места обитания ежей в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. "За последние пять лет ежи, занесенные в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости (виды, сокращающиеся в численности), были замечены на 15 природных территориях столицы. Несмотря на то что эти колючие зверьки ведут преимущественно ночной образ жизни, специалисты Мосприроды довольно часто встречают их в ходе учетных мероприятий", — говорится в публикации.Так, ежей видели в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Измайлово", "Останкино", "Царицыно", "Тушинский", в заказниках "Зеленоградский", "Теплый Стан", "Тропаревский", "Лианозовский", "Алтуфьевский", "Медведковский" и экологическом парке "Северное Бутово".

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городское хозяйство москвы, москва, мосприрода, животные