Рейтинг@Mail.ru
На базе отдыха в Калужской области девочка и мужчина погибли из-за непогоды - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/kaluga-1891131642.html
На базе отдыха в Калужской области девочка и мужчина погибли из-за непогоды
На базе отдыха в Калужской области девочка и мужчина погибли из-за непогоды - РИА Новости, 20.08.2023
На базе отдыха в Калужской области девочка и мужчина погибли из-за непогоды
Мужчина и шестилетняя девочка погибли, еще четыре человека пострадали при падении в непогоду деревьев на палаточный городок в Калужской области, сообщают СУСК и РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:05
2023-08-20T16:05
происшествия
калужская область
тарусский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891131107_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_128814aa0cbf9f7dbd2b421866bb0952.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Мужчина и шестилетняя девочка погибли, еще четыре человека пострадали при падении в непогоду деревьев на палаточный городок в Калужской области, сообщают СУСК и прокуратура региона. Инцидент произошел в ночь на воскресенье на территории базы отдыха в Тарусском районе Калужской области. По данным следствия, территория базы отдыха была предоставлена для слёта байкеров. "Отдыхающие установили на территории базы палатки. В ночь на воскресенье в результате грозы и удара молнии были повалены деревья, которые упали, в том числе, на палатки. Погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка, четверо человек госпитализированы с травмами", - говорится в сообщении СУСК. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц). Максимальная санкция – лишение свободы на 10 лет. По данным прокуратуры региона, ребенок от травм скончался в больнице. Представитель прокуратуры уточнила журналистам, что среди погибших и пострадавших нет родителей девочки.
https://ria.ru/20230725/kemerovo-1886147531.html
калужская область
тарусский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891131107_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9be145c2df3b6ca481460bc1dffcabfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, тарусский район
Происшествия, Калужская область, Тарусский район
На базе отдыха в Калужской области девочка и мужчина погибли из-за непогоды

На слете байкеров под Тарусой из-за упавших деревьев погибли мужчина и девочка

© Фото : CУ СК России по Калужской области/TelegramПадение деревьев на территории базы отдыха в Тарусском районе Калужской области
Падение деревьев на территории базы отдыха в Тарусском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : CУ СК России по Калужской области/Telegram
Падение деревьев на территории базы отдыха в Тарусском районе Калужской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Мужчина и шестилетняя девочка погибли, еще четыре человека пострадали при падении в непогоду деревьев на палаточный городок в Калужской области, сообщают СУСК и прокуратура региона.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье на территории базы отдыха в Тарусском районе Калужской области. По данным следствия, территория базы отдыха была предоставлена для слёта байкеров.
«
"Отдыхающие установили на территории базы палатки. В ночь на воскресенье в результате грозы и удара молнии были повалены деревья, которые упали, в том числе, на палатки. Погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка, четверо человек госпитализированы с травмами", - говорится в сообщении СУСК.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц). Максимальная санкция – лишение свободы на 10 лет.
По данным прокуратуры региона, ребенок от травм скончался в больнице. Представитель прокуратуры уточнила журналистам, что среди погибших и пострадавших нет родителей девочки.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Жителя Кемерово убило упавшей веткой
25 июля, 12:58
 
ПроисшествияКалужская областьТарусский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала