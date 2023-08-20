https://ria.ru/20230820/kaluga-1891131642.html
На базе отдыха в Калужской области девочка и мужчина погибли из-за непогоды
На базе отдыха в Калужской области девочка и мужчина погибли из-за непогоды - РИА Новости, 20.08.2023
На базе отдыха в Калужской области девочка и мужчина погибли из-за непогоды
Мужчина и шестилетняя девочка погибли, еще четыре человека пострадали при падении в непогоду деревьев на палаточный городок в Калужской области, сообщают СУСК и РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:05
2023-08-20T16:05
2023-08-20T16:05
происшествия
калужская область
тарусский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Мужчина и шестилетняя девочка погибли, еще четыре человека пострадали при падении в непогоду деревьев на палаточный городок в Калужской области, сообщают СУСК и прокуратура региона. Инцидент произошел в ночь на воскресенье на территории базы отдыха в Тарусском районе Калужской области. По данным следствия, территория базы отдыха была предоставлена для слёта байкеров. "Отдыхающие установили на территории базы палатки. В ночь на воскресенье в результате грозы и удара молнии были повалены деревья, которые упали, в том числе, на палатки. Погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка, четверо человек госпитализированы с травмами", - говорится в сообщении СУСК. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц). Максимальная санкция – лишение свободы на 10 лет. По данным прокуратуры региона, ребенок от травм скончался в больнице. Представитель прокуратуры уточнила журналистам, что среди погибших и пострадавших нет родителей девочки.
https://ria.ru/20230725/kemerovo-1886147531.html
калужская область
тарусский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, тарусский район
Происшествия, Калужская область, Тарусский район
На базе отдыха в Калужской области девочка и мужчина погибли из-за непогоды
На слете байкеров под Тарусой из-за упавших деревьев погибли мужчина и девочка
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости.
Мужчина и шестилетняя девочка погибли, еще четыре человека пострадали при падении в непогоду деревьев на палаточный городок в Калужской области, сообщают СУСК
и прокуратура региона.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье на территории базы отдыха в Тарусском районе Калужской области. По данным следствия, территория базы отдыха была предоставлена для слёта байкеров.
«
"Отдыхающие установили на территории базы палатки. В ночь на воскресенье в результате грозы и удара молнии были повалены деревья, которые упали, в том числе, на палатки. Погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка, четверо человек госпитализированы с травмами", - говорится в сообщении СУСК.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц). Максимальная санкция – лишение свободы на 10 лет.
По данным прокуратуры региона, ребенок от травм скончался в больнице. Представитель прокуратуры уточнила журналистам, что среди погибших и пострадавших нет родителей девочки.
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