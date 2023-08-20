https://ria.ru/20230820/kaluga-1891131642.html

На базе отдыха в Калужской области девочка и мужчина погибли из-за непогоды

На базе отдыха в Калужской области девочка и мужчина погибли из-за непогоды - РИА Новости, 20.08.2023

На базе отдыха в Калужской области девочка и мужчина погибли из-за непогоды

Мужчина и шестилетняя девочка погибли, еще четыре человека пострадали при падении в непогоду деревьев на палаточный городок в Калужской области, сообщают СУСК и РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T16:05

2023-08-20T16:05

2023-08-20T16:05

происшествия

калужская область

тарусский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Мужчина и шестилетняя девочка погибли, еще четыре человека пострадали при падении в непогоду деревьев на палаточный городок в Калужской области, сообщают СУСК и прокуратура региона. Инцидент произошел в ночь на воскресенье на территории базы отдыха в Тарусском районе Калужской области. По данным следствия, территория базы отдыха была предоставлена для слёта байкеров. "Отдыхающие установили на территории базы палатки. В ночь на воскресенье в результате грозы и удара молнии были повалены деревья, которые упали, в том числе, на палатки. Погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка, четверо человек госпитализированы с травмами", - говорится в сообщении СУСК. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц). Максимальная санкция – лишение свободы на 10 лет. По данным прокуратуры региона, ребенок от травм скончался в больнице. Представитель прокуратуры уточнила журналистам, что среди погибших и пострадавших нет родителей девочки.

https://ria.ru/20230725/kemerovo-1886147531.html

калужская область

тарусский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, тарусский район