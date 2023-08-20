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Эксперт назвал издержки, которые несет Запад при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/izderzhki-1891136843.html
Эксперт назвал издержки, которые несет Запад при контрнаступлении ВСУ
Эксперт назвал издержки, которые несет Запад при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
Эксперт назвал издержки, которые несет Запад при контрнаступлении ВСУ
Запад несет финансовые и имиджевые издержки в связи с украинским контрнаступлением, маневры, о которых говорилось в западных и украинских СМИ относительно... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:51
2023-08-20T16:51
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
европа
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запад несет финансовые и имиджевые издержки в связи с украинским контрнаступлением, маневры, о которых говорилось в западных и украинских СМИ относительно контрнаступа исчерпали себя, заявил в воскресенье РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Ранее американская газета Washington Post сообщила, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках "контрнаступления". Как отмечается, неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт "заходит в тупик" и международная поддержка может ослабнуть. "Российские вооруженные силы планомерно, целенаправленно уничтожают не только личный состав украинских войск, но и западную технику. Запад в этом отношении несет не только финансовые, но и имиджевые издержки", - сказал Гусев. Он добавил, что Запад, вероятно, испытывает усталость в связи с неудачным контрнаступлением украинских войск. "Те маневры, о которых все время говорили украинские и западные СМИ о контрнаступлении исчерпали себя", - отметил эксперт. По мнению Гусева, в конгрессе США "достаточно часто обсуждаются вопросы прекращения выделения средств". Он подчеркнул, что такую точку зрения демонстрируют не только республиканцы, но и демократы. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230814/mask-1889866989.html
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
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украина, в мире, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Европа
Эксперт назвал издержки, которые несет Запад при контрнаступлении ВСУ

Политолог Гусев: Запад несет финансовые и имиджевые издержки при наступлении ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запад несет финансовые и имиджевые издержки в связи с украинским контрнаступлением, маневры, о которых говорилось в западных и украинских СМИ относительно контрнаступа исчерпали себя, заявил в воскресенье РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Ранее американская газета Washington Post сообщила, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках "контрнаступления". Как отмечается, неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт "заходит в тупик" и международная поддержка может ослабнуть.
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«
"Российские вооруженные силы планомерно, целенаправленно уничтожают не только личный состав украинских войск, но и западную технику. Запад в этом отношении несет не только финансовые, но и имиджевые издержки", - сказал Гусев.
Он добавил, что Запад, вероятно, испытывает усталость в связи с неудачным контрнаступлением украинских войск.
«
"Те маневры, о которых все время говорили украинские и западные СМИ о контрнаступлении исчерпали себя", - отметил эксперт.
По мнению Гусева, в конгрессе США "достаточно часто обсуждаются вопросы прекращения выделения средств". Он подчеркнул, что такую точку зрения демонстрируют не только республиканцы, но и демократы.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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