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Дания передаст Украине 19 истребителей F-16
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 - РИА Новости, 20.08.2023
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о передаче Украине 19 американских истребителей четвертого поколения F-16. Об этом сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T19:17
2023-08-20T19:17
2023-08-20T20:10
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о передаче Украине 19 американских истребителей четвертого поколения F-16. Об этом сообщило агентство Reuters. В воскресенье президент Владимир Зеленский прибыл в Данию, где встретился с премьером, королевской семьей и представителями парламента."Как заявила премьер-министр Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Зеленским на авиабазе Скрюдструп, Дания пожертвует Украине 19 истребителей F-16", — говорится в публикации.Глава киевского режима подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале. По его словам, украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании.Ранее в воскресенье Зеленский также встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.В пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ. При этом в четверг советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат признал, что Украина не сможет получить эти самолеты ближайшей осенью или зимой.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что, если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрят варианты их поражения.
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Дания передаст Украине 19 истребителей F-16
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16