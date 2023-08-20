https://ria.ru/20230820/istrebiteli-1891151504.html

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 - РИА Новости, 20.08.2023

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о передаче Украине 19 американских истребителей четвертого поколения F-16. Об этом сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T19:17

2023-08-20T19:17

2023-08-20T20:10

f-16

украина

россия

дания

метте фредериксен

сергей лавров

нато

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873481073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95cd98796552775f7df0856b65cd8010.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о передаче Украине 19 американских истребителей четвертого поколения F-16. Об этом сообщило агентство Reuters. В воскресенье президент Владимир Зеленский прибыл в Данию, где встретился с премьером, королевской семьей и представителями парламента."Как заявила премьер-министр Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Зеленским на авиабазе Скрюдструп, Дания пожертвует Украине 19 истребителей F-16", — говорится в публикации.Глава киевского режима подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале. По его словам, украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании.Ранее в воскресенье Зеленский также встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.В пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ. При этом в четверг советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат признал, что Украина не сможет получить эти самолеты ближайшей осенью или зимой.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что, если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрят варианты их поражения.

https://ria.ru/20230819/oborona-1891064326.html

https://ria.ru/20230818/istrebiteli-1890947734.html

https://ria.ru/20230805/piloty-1888298183.html

украина

россия

дания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

f-16, украина, россия, дания, метте фредериксен, сергей лавров, нато, владимир зеленский, марк рютте, вооруженные силы украины, сша