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Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 - РИА Новости, 20.08.2023
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19:17 20.08.2023 (обновлено: 20:10 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/istrebiteli-1891151504.html
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 - РИА Новости, 20.08.2023
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о передаче Украине 19 американских истребителей четвертого поколения F-16. Об этом сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T19:17
2023-08-20T20:10
f-16
украина
россия
дания
метте фредериксен
сергей лавров
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о передаче Украине 19 американских истребителей четвертого поколения F-16. Об этом сообщило агентство Reuters. В воскресенье президент Владимир Зеленский прибыл в Данию, где встретился с премьером, королевской семьей и представителями парламента."Как заявила премьер-министр Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Зеленским на авиабазе Скрюдструп, Дания пожертвует Украине 19 истребителей F-16", — говорится в публикации.Глава киевского режима подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале. По его словам, украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании.Ранее в воскресенье Зеленский также встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.В пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ. При этом в четверг советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат признал, что Украина не сможет получить эти самолеты ближайшей осенью или зимой.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что, если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрят варианты их поражения.
https://ria.ru/20230819/oborona-1891064326.html
https://ria.ru/20230818/istrebiteli-1890947734.html
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f-16, украина, россия, дания, метте фредериксен, сергей лавров, нато, владимир зеленский, марк рютте, вооруженные силы украины, сша
F-16, Украина, Россия, Дания, Метте Фредериксен, Сергей Лавров, НАТО, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины, США
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о передаче Украине 19 американских истребителей четвертого поколения F-16. Об этом сообщило агентство Reuters.
В воскресенье президент Владимир Зеленский прибыл в Данию, где встретился с премьером, королевской семьей и представителями парламента.
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19 августа, 22:35
"Как заявила премьер-министр Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Зеленским на авиабазе Скрюдструп, Дания пожертвует Украине 19 истребителей F-16", — говорится в публикации.
Глава киевского режима подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале. По его словам, украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании.
Ранее в воскресенье Зеленский также встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.
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В США назвали срок освоения ВСУ истребителей F-16
18 августа, 22:52
В пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.
При этом в четверг советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат признал, что Украина не сможет получить эти самолеты ближайшей осенью или зимой.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что, если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрят варианты их поражения.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеF-16УкраинаРоссияДанияМетте ФредериксенСергей ЛавровНАТОВладимир ЗеленскийМарк РюттеВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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