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Дания подтвердила готовность передать Украине истребители F-16 - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 20.08.2023 (обновлено: 16:28 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/istrebiteli-1891134264.html
Дания подтвердила готовность передать Украине истребители F-16
Дания подтвердила готовность передать Украине истребители F-16 - РИА Новости, 20.08.2023
Дания подтвердила готовность передать Украине истребители F-16
Дания подтвердила, что согласна направить Украине истребители F-16, когда для этого будут созданы условия, сообщает министерство иностранных дел королевства в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:26
2023-08-20T16:28
специальная военная операция на украине
украина
f-16
дания
в мире
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Дания подтвердила, что согласна направить Украине истребители F-16, когда для этого будут созданы условия, сообщает министерство иностранных дел королевства в соцсети X (ранее Twitter). "Мы согласны направить самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут соблюдены условия для такой передачи. Условия включают, помимо всего прочего, успешный отбор, испытания и обучение украинских военных, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику", - говорится в сообщении. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890863663.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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украина, f-16, дания, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, F-16, Дания, В мире
Дания подтвердила готовность передать Украине истребители F-16

МИД Дании заявил о готовности страны направить Украине истребители F-16

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Дания подтвердила, что согласна направить Украине истребители F-16, когда для этого будут созданы условия, сообщает министерство иностранных дел королевства в соцсети X (ранее Twitter).
«
"Мы согласны направить самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут соблюдены условия для такой передачи. Условия включают, помимо всего прочего, успешный отбор, испытания и обучение украинских военных, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику", - говорится в сообщении.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
СМИ узнали, когда может завершиться обучение украинских пилотов на F-16
18 августа, 15:39
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаF-16ДанияВ мире
 
 
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