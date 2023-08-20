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Зеленский рассказал, сколько истребителей F-16 Нидерланды поставят Украине - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:56 20.08.2023 (обновлено: 16:15 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/istrebiteli-1891129680.html
Зеленский рассказал, сколько истребителей F-16 Нидерланды поставят Украине
Зеленский рассказал, сколько истребителей F-16 Нидерланды поставят Украине - РИА Новости, 20.08.2023
Зеленский рассказал, сколько истребителей F-16 Нидерланды поставят Украине
Нидерланды поставят Украине 42 американских истребителя четвертого поколения F-16. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале после встречи с... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:56
2023-08-20T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
f-16
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Нидерланды поставят Украине 42 американских истребителя четвертого поколения F-16. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале после встречи с премьер-министром страны Марком Рютте.Как сообщал ранее Зеленский, он прибыл в Нидерланды на встречу с Рютте, чтобы обсудить поставки американских истребителей F-16 украинской армии. "Сегодня делаем еще один шаг по усилению воздушного щита Украины. F-16. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - написал Зеленский. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230820/istrebitel-1891107885.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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в мире, украина, нидерланды, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, F-16
Зеленский рассказал, сколько истребителей F-16 Нидерланды поставят Украине

Зеленский: Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16
Группа из четырех истребителей F-16 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Группа из четырех истребителей F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Нидерланды поставят Украине 42 американских истребителя четвертого поколения F-16. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале после встречи с премьер-министром страны Марком Рютте.
Как сообщал ранее Зеленский, он прибыл в Нидерланды на встречу с Рютте, чтобы обсудить поставки американских истребителей F-16 украинской армии.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Американский истребитель F-16 уже бывал на Украине, утверждают в ВСУ
12:27
«
"Сегодня делаем еще один шаг по усилению воздушного щита Украины. F-16. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - написал Зеленский.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыF-16
 
 
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