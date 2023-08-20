https://ria.ru/20230820/istrebitel-1891107885.html

Американский истребитель F-16 уже бывал на Украине, утверждают в ВСУ

Американский истребитель F-16 уже бывал на Украине, утверждают в ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023

Американский истребитель F-16 уже бывал на Украине, утверждают в ВСУ

Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что американский истребитель F-16 ранее уже прилетал в украинский аэропорт, сейчас власти занимаются... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T12:27

2023-08-20T12:27

2023-08-20T12:27

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украина

f-16

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что американский истребитель F-16 ранее уже прилетал в украинский аэропорт, сейчас власти занимаются подготовкой взлетно-посадочных полос. Его слова приводит украинское издание УНИАН."Самолет F-16 был на Украине. Он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместное учения с пилотами F-16. Соответственно, у нас есть опыт эксплуатации самолета F-16", - сказал Олещук. По его словам, работы по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведутся, в частности, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230819/oborona-1891064326.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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в мире, украина, f-16