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Для Украины остались только плохие варианты, заявили в Германии - РИА Новости, 20.08.2023
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06:46 20.08.2023 (обновлено: 12:26 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/iskhod-1891081819.html
Для Украины остались только плохие варианты, заявили в Германии
Для Украины остались только плохие варианты, заявили в Германии - РИА Новости, 20.08.2023
Для Украины остались только плохие варианты, заявили в Германии
Для Украины остались только неблагоприятные варианты исхода конфликта. Об этом в соцсети X написал обозреватель немецкой Bild Юлиан Репке. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T06:46
2023-08-20T12:26
в мире
украина
германия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Для Украины остались только неблагоприятные варианты исхода конфликта. Об этом в соцсети X написал обозреватель немецкой Bild Юлиан Репке."Анализ Пауля Ронцхаймера (заместитель главного редактора Bild. — Прим. ред.) показывает, в какой разрушительной ситуации находится украинское правительство, что на самом деле есть только плохие варианты и что Запад несет большую ответственность за эту ситуацию", — написал журналист.Согласно анализу, одним из вариантов развития событий может стать повторное контрнаступление Украины в 2024 году, так как западные партнеры говорят об отсутствии успехов текущего наступления. Однако, говорится в материале, это возможно только в случае продолжения Западом отправки вооружения.Самым "ужасным" вариантом, по мнению эксперта, для Украины может стать контрнаступление России.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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в мире, украина, германия, россия
В мире, Украина, Германия, Россия
Для Украины остались только плохие варианты, заявили в Германии

Немецкий публицист Репке: для Украины есть только плохие исходы

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Для Украины остались только неблагоприятные варианты исхода конфликта. Об этом в соцсети X написал обозреватель немецкой Bild Юлиан Репке.
«
"Анализ Пауля Ронцхаймера (заместитель главного редактора Bild. — Прим. ред.) показывает, в какой разрушительной ситуации находится украинское правительство, что на самом деле есть только плохие варианты и что Запад несет большую ответственность за эту ситуацию", — написал журналист.
Согласно анализу, одним из вариантов развития событий может стать повторное контрнаступление Украины в 2024 году, так как западные партнеры говорят об отсутствии успехов текущего наступления. Однако, говорится в материале, это возможно только в случае продолжения Западом отправки вооружения.
Самым "ужасным" вариантом, по мнению эксперта, для Украины может стать контрнаступление России.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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