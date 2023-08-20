https://ria.ru/20230820/iskhod-1891081819.html

Для Украины остались только плохие варианты, заявили в Германии

Для Украины остались только плохие варианты, заявили в Германии - РИА Новости, 20.08.2023

Для Украины остались только плохие варианты, заявили в Германии

Для Украины остались только неблагоприятные варианты исхода конфликта. Об этом в соцсети X написал обозреватель немецкой Bild Юлиан Репке. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T06:46

2023-08-20T06:46

2023-08-20T12:26

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Для Украины остались только неблагоприятные варианты исхода конфликта. Об этом в соцсети X написал обозреватель немецкой Bild Юлиан Репке."Анализ Пауля Ронцхаймера (заместитель главного редактора Bild. — Прим. ред.) показывает, в какой разрушительной ситуации находится украинское правительство, что на самом деле есть только плохие варианты и что Запад несет большую ответственность за эту ситуацию", — написал журналист.Согласно анализу, одним из вариантов развития событий может стать повторное контрнаступление Украины в 2024 году, так как западные партнеры говорят об отсутствии успехов текущего наступления. Однако, говорится в материале, это возможно только в случае продолжения Западом отправки вооружения.Самым "ужасным" вариантом, по мнению эксперта, для Украины может стать контрнаступление России.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20230820/final-1891080635.html

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