https://ria.ru/20230820/iran-1891149009.html

В Иране вызвали в МИД послов Швеции и Дании из-за акций осквернения Корана

В Иране вызвали в МИД послов Швеции и Дании из-за акций осквернения Корана - РИА Новости, 20.08.2023

В Иране вызвали в МИД послов Швеции и Дании из-за акций осквернения Корана

Послы Швеции и Дании в Тегеране вызваны в иранский МИД в связи с чередой акций по сожжению священной мусульманской книги, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T18:55

2023-08-20T18:55

2023-08-20T19:00

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дания

иран

организация исламского сотрудничества

в мире

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Послы Швеции и Дании в Тегеране вызваны в иранский МИД в связи с чередой акций по сожжению священной мусульманской книги, передает агентство Tasnim. В пятницу в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана около посольства Ирана, ее организатором был мигрант Салван Момика. "МИД вызвал послов Швеции и Дании, им был выражен протест против продолжающихся акций с осквернением Корана в этих странах", - говорится в сообщении. Отмечается, что заместитель главы отдела по правам человека МИД Ирана в ходе встречи дипломатами Дании и Швеции заявил, что Иран считает правительства этих двух стран ответственными за акции осквернения Корана. Власти Швеции в пятницу сообщили, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230819/koran-1891005515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

швеция, дания, иран, организация исламского сотрудничества, в мире