https://ria.ru/20230820/iran-1891149009.html
В Иране вызвали в МИД послов Швеции и Дании из-за акций осквернения Корана
В Иране вызвали в МИД послов Швеции и Дании из-за акций осквернения Корана - РИА Новости, 20.08.2023
В Иране вызвали в МИД послов Швеции и Дании из-за акций осквернения Корана
Послы Швеции и Дании в Тегеране вызваны в иранский МИД в связи с чередой акций по сожжению священной мусульманской книги, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T18:55
2023-08-20T18:55
2023-08-20T19:00
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дания
иран
организация исламского сотрудничества
в мире
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Послы Швеции и Дании в Тегеране вызваны в иранский МИД в связи с чередой акций по сожжению священной мусульманской книги, передает агентство Tasnim. В пятницу в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана около посольства Ирана, ее организатором был мигрант Салван Момика. "МИД вызвал послов Швеции и Дании, им был выражен протест против продолжающихся акций с осквернением Корана в этих странах", - говорится в сообщении. Отмечается, что заместитель главы отдела по правам человека МИД Ирана в ходе встречи дипломатами Дании и Швеции заявил, что Иран считает правительства этих двух стран ответственными за акции осквернения Корана. Власти Швеции в пятницу сообщили, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230819/koran-1891005515.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, дания, иран, организация исламского сотрудничества, в мире
Швеция, Дания, Иран, Организация исламского сотрудничества, В мире
В Иране вызвали в МИД послов Швеции и Дании из-за акций осквернения Корана
В МИД Ирана вызвали послов Швеции и Дании из-за акций сожжения Корана
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.
Послы Швеции и Дании в Тегеране вызваны в иранский МИД в связи с чередой акций по сожжению священной мусульманской книги, передает агентство Tasnim
.
В пятницу в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана около посольства Ирана, ее организатором был мигрант Салван Момика.
"МИД вызвал послов Швеции и Дании, им был выражен протест против продолжающихся акций с осквернением Корана в этих странах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заместитель главы отдела по правам человека МИД Ирана в ходе встречи дипломатами Дании и Швеции заявил, что Иран считает правительства этих двух стран ответственными за акции осквернения Корана.
Власти Швеции в пятницу сообщили, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
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