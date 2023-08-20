https://ria.ru/20230820/gaz-1891110223.html

Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию

Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию - РИА Новости, 20.08.2023

Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию

Сербия подтвердила, что сможет обеспечить увеличенный транзит российского газа в Венгрию, если транзит через Украину прекратится. Об этом заявил министр... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T12:56

2023-08-20T12:56

2023-08-20T14:08

сербия

венгрия

россия

экономика

украина

природный газ

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 20 авг — РИА Новости. Сербия подтвердила, что сможет обеспечить увеличенный транзит российского газа в Венгрию, если транзит через Украину прекратится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеобращении, которое транслировалось в соцсетях."Большая часть поставок газа из России в Венгрию прибывает через Сербию, в последние дни мы слышали, что Украина хочет прекратить ранее заключенный с Россией договор о транзите. Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок", — сказал он.На этой неделе Сийярто уже поднимал вопрос о поставках российского газа в Венгрию. По его словам, в случае закрытия украинского маршрута весь причитающийся Венгрии объем можно будет направить через "Турецкий поток".В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали 15-летний контракт на поставку газа. Речь шла о 4,5 миллиарда кубометров в год, из них 3,5 миллиарда приходятся на маршрут по "Турецкому потоку" через Сербию, еще миллиард идет через Австрию. Год спустя Москва и Будапешт договорились о дополнительных поставках 5,8 миллиона кубометров газа в год через "Турецкий поток" и Сербию. Нынешний контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2024 года. Сейчас прокачка идет через единственную ГИС "Суджа", а объем составляет 40-42 миллиона кубометров в сутки. На этой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что продлевать договор Киев не собирается.

https://ria.ru/20230805/gaz-1888379815.html

сербия

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сербия, венгрия, россия, экономика, украина, природный газ, петер сийярто