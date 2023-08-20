Рейтинг@Mail.ru
Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 20.08.2023 (обновлено: 14:08 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/gaz-1891110223.html
Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию
Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию - РИА Новости, 20.08.2023
Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию
Сербия подтвердила, что сможет обеспечить увеличенный транзит российского газа в Венгрию, если транзит через Украину прекратится. Об этом заявил министр... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T12:56
2023-08-20T14:08
сербия
венгрия
россия
экономика
украина
природный газ
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890923520_0:441:2633:1922_1920x0_80_0_0_937cf1b4cefdaa7bc047d9636b2faca3.jpg
БУДАПЕШТ, 20 авг — РИА Новости. Сербия подтвердила, что сможет обеспечить увеличенный транзит российского газа в Венгрию, если транзит через Украину прекратится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеобращении, которое транслировалось в соцсетях.&quot;Большая часть поставок газа из России в Венгрию прибывает через Сербию, в последние дни мы слышали, что Украина хочет прекратить ранее заключенный с Россией договор о транзите. Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок&quot;, — сказал он.На этой неделе Сийярто уже поднимал вопрос о поставках российского газа в Венгрию. По его словам, в случае закрытия украинского маршрута весь причитающийся Венгрии объем можно будет направить через "Турецкий поток".В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали 15-летний контракт на поставку газа. Речь шла о 4,5 миллиарда кубометров в год, из них 3,5 миллиарда приходятся на маршрут по "Турецкому потоку" через Сербию, еще миллиард идет через Австрию. Год спустя Москва и Будапешт договорились о дополнительных поставках 5,8 миллиона кубометров газа в год через "Турецкий поток" и Сербию. Нынешний контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2024 года. Сейчас прокачка идет через единственную ГИС "Суджа", а объем составляет 40-42 миллиона кубометров в сутки. На этой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что продлевать договор Киев не собирается.
https://ria.ru/20230805/gaz-1888379815.html
сербия
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890923520_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1e0812c1ffdb1909da71517f74664639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, венгрия, россия, экономика, украина, природный газ, петер сийярто
Сербия, Венгрия, Россия, Экономика, Украина, Природный газ, Петер Сийярто
Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию

Сербия увеличит подачу газа из РФ в Венгрию при отказе от транзита через Украину

© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKРабочий на компрессорной базе по транспортировке природного газа в Венгрии
Рабочий на компрессорной базе по транспортировке природного газа в Венгрии - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
Рабочий на компрессорной базе по транспортировке природного газа в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 20 авг — РИА Новости. Сербия подтвердила, что сможет обеспечить увеличенный транзит российского газа в Венгрию, если транзит через Украину прекратится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеобращении, которое транслировалось в соцсетях.
«

"Большая часть поставок газа из России в Венгрию прибывает через Сербию, в последние дни мы слышали, что Украина хочет прекратить ранее заключенный с Россией договор о транзите. Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок", — сказал он.

На этой неделе Сийярто уже поднимал вопрос о поставках российского газа в Венгрию. По его словам, в случае закрытия украинского маршрута весь причитающийся Венгрии объем можно будет направить через "Турецкий поток".
В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали 15-летний контракт на поставку газа. Речь шла о 4,5 миллиарда кубометров в год, из них 3,5 миллиарда приходятся на маршрут по "Турецкому потоку" через Сербию, еще миллиард идет через Австрию. Год спустя Москва и Будапешт договорились о дополнительных поставках 5,8 миллиона кубометров газа в год через "Турецкий поток" и Сербию.
Нынешний контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2024 года. Сейчас прокачка идет через единственную ГИС "Суджа", а объем составляет 40-42 миллиона кубометров в сутки. На этой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что продлевать договор Киев не собирается.
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В МИД Венгрии рассказали, что ждет страну без российского газа
5 августа, 18:57
 
СербияВенгрияРоссияЭкономикаУкраинаПриродный газПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала