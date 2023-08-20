https://ria.ru/20230820/gaz-1891110223.html
Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию
Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию - РИА Новости, 20.08.2023
Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию
Сербия подтвердила, что сможет обеспечить увеличенный транзит российского газа в Венгрию, если транзит через Украину прекратится. Об этом заявил министр... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T12:56
2023-08-20T12:56
2023-08-20T14:08
сербия
венгрия
россия
экономика
украина
природный газ
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890923520_0:441:2633:1922_1920x0_80_0_0_937cf1b4cefdaa7bc047d9636b2faca3.jpg
БУДАПЕШТ, 20 авг — РИА Новости. Сербия подтвердила, что сможет обеспечить увеличенный транзит российского газа в Венгрию, если транзит через Украину прекратится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеобращении, которое транслировалось в соцсетях."Большая часть поставок газа из России в Венгрию прибывает через Сербию, в последние дни мы слышали, что Украина хочет прекратить ранее заключенный с Россией договор о транзите. Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок", — сказал он.На этой неделе Сийярто уже поднимал вопрос о поставках российского газа в Венгрию. По его словам, в случае закрытия украинского маршрута весь причитающийся Венгрии объем можно будет направить через "Турецкий поток".В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали 15-летний контракт на поставку газа. Речь шла о 4,5 миллиарда кубометров в год, из них 3,5 миллиарда приходятся на маршрут по "Турецкому потоку" через Сербию, еще миллиард идет через Австрию. Год спустя Москва и Будапешт договорились о дополнительных поставках 5,8 миллиона кубометров газа в год через "Турецкий поток" и Сербию. Нынешний контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2024 года. Сейчас прокачка идет через единственную ГИС "Суджа", а объем составляет 40-42 миллиона кубометров в сутки. На этой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что продлевать договор Киев не собирается.
https://ria.ru/20230805/gaz-1888379815.html
сербия
венгрия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890923520_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1e0812c1ffdb1909da71517f74664639.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, венгрия, россия, экономика, украина, природный газ, петер сийярто
Сербия, Венгрия, Россия, Экономика, Украина, Природный газ, Петер Сийярто
Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию
Сербия увеличит подачу газа из РФ в Венгрию при отказе от транзита через Украину
БУДАПЕШТ, 20 авг — РИА Новости. Сербия подтвердила, что сможет обеспечить увеличенный транзит российского газа в Венгрию, если транзит через Украину прекратится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеобращении, которое транслировалось в соцсетях.
«
"Большая часть поставок газа из России в Венгрию прибывает через Сербию, в последние дни мы слышали, что Украина хочет прекратить ранее заключенный с Россией договор о транзите. Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок", — сказал он.
На этой неделе Сийярто уже поднимал вопрос о поставках российского газа в Венгрию. По его словам, в случае закрытия украинского маршрута весь причитающийся Венгрии объем можно будет направить через "Турецкий поток".
В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали 15-летний контракт на поставку газа. Речь шла о 4,5 миллиарда кубометров в год, из них 3,5 миллиарда приходятся на маршрут по "Турецкому потоку" через Сербию, еще миллиард идет через Австрию. Год спустя Москва и Будапешт договорились о дополнительных поставках 5,8 миллиона кубометров газа в год через "Турецкий поток" и Сербию.
Нынешний контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2024 года. Сейчас прокачка идет через единственную ГИС "Суджа", а объем составляет 40-42 миллиона кубометров в сутки. На этой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что продлевать договор Киев не собирается.
В МИД Венгрии рассказали, что ждет страну без российского газа