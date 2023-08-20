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В форуме "Армия-2023" приняли участие более миллиона человек
В форуме "Армия-2023" приняли участие более миллиона человек - РИА Новости, 20.08.2023
В форуме "Армия-2023" приняли участие более миллиона человек
Форум "Армия-2023" посетили более миллиона человек, в нем приняли участие представители 83 иностранных государств. Об этом сообщается на сайте Министерства... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T18:16
2023-08-20T18:16
2023-08-20T18:32
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
алабино
патриот
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Форум "Армия-2023" посетили более миллиона человек, в нем приняли участие представители 83 иностранных государств. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России."Международный военно-технический форум "Армия-2023" завершил свою работу в Подмосковье. За семь дней его мероприятия посетили один 1 093 285 человек", — заявили в ведомстве.Уточняется, что в форуме приняли участие делегации оборонных ведомств от 83 стран, а за время его проведения было организовано 29 двусторонних встреч."Армия-2023" проходила с 14 по 20 августа на главной выставочной площадке Минобороны — в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также на объектах Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России, на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. По данным министерства, в этом году число зарубежных компаний — участников форума выросло в два раза. Национальные экспозиции представили шесть государств —Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан. Всего около 1,5 тысячи отечественных и иностранных предприятий продемонстрировали более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.
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безопасность, россия, московская область (подмосковье), алабино, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Алабино, Патриот, Форум "Армия — 2023"
В форуме "Армия-2023" приняли участие более миллиона человек
В форуме "Армия-2023" приняли участие более миллиона человек