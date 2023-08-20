Американский экс-разведчик высказался о территориальных потерях Украины
Экс-разведчик Риттер заявил о финальной стадии конфликта на Украине
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли боевой потенциал, и украинский конфликт вступил в финальную стадию. Такое мнение высказал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью каналу Daily Planet.
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"Украинцы будут не в состоянии собрать достаточную боевую силу, как-либо проявить себя и двигаться вперед. Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта, и я продолжаю утверждать, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени", — сказал он.
Риттер отметил, что российская армия достигла значительных успехов на Купянском направлении и в скором времени ожидается продвижение на многих участках фронта. По его мнению, о переходе конфликта в заключительную фазу свидетельствует предложение главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена об уступке Украиной территорий ради вступления в альянс. Это, заключил бывший разведчик, означает, что территории, вернувшиеся к России, за ней и останутся.
О перспективах вступления Украины в НАТО Йенссен говорил в беседе с изданием Verdens Gang. По его словам, сейчас есть значительные подвижки в этом вопросе, и уступка регионов Москве может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.
Но позже Йенссен назвал свое заявление ошибкой, пояснив, что высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины и что "не следовало преподносить информацию в таком формате".