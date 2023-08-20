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Американский экс-разведчик высказался о территориальных потерях Украины - РИА Новости, 20.08.2023
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06:08 20.08.2023 (обновлено: 14:27 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/final-1891080635.html
Американский экс-разведчик высказался о территориальных потерях Украины
Американский экс-разведчик высказался о территориальных потерях Украины - РИА Новости, 20.08.2023
Американский экс-разведчик высказался о территориальных потерях Украины
ВСУ потеряли боевой потенциал, и украинский конфликт вступил в финальную стадию. Такое мнение высказал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T06:08
2023-08-20T14:27
в мире
украина
россия
сша
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли боевой потенциал, и украинский конфликт вступил в финальную стадию. Такое мнение высказал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью каналу Daily Planet.&quot;Украинцы будут не в состоянии собрать достаточную боевую силу, как-либо проявить себя и двигаться вперед. Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта, и я продолжаю утверждать, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени&quot;, — сказал он.Риттер отметил, что российская армия достигла значительных успехов на Купянском направлении и в скором времени ожидается продвижение на многих участках фронта. По его мнению, о переходе конфликта в заключительную фазу свидетельствует предложение главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена об уступке Украиной территорий ради вступления в альянс. Это, заключил бывший разведчик, означает, что территории, вернувшиеся к России, за ней и останутся.О перспективах вступления Украины в НАТО Йенссен говорил в беседе с изданием Verdens Gang. По его словам, сейчас есть значительные подвижки в этом вопросе, и уступка регионов Москве может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.Но позже Йенссен назвал свое заявление ошибкой, пояснив, что высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины и что "не следовало преподносить информацию в таком формате".
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в мире, украина, россия, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО
Американский экс-разведчик высказался о территориальных потерях Украины

Экс-разведчик Риттер заявил о финальной стадии конфликта на Украине

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли боевой потенциал, и украинский конфликт вступил в финальную стадию. Такое мнение высказал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью каналу Daily Planet.
«

"Украинцы будут не в состоянии собрать достаточную боевую силу, как-либо проявить себя и двигаться вперед. Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта, и я продолжаю утверждать, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени", — сказал он.

Риттер отметил, что российская армия достигла значительных успехов на Купянском направлении и в скором времени ожидается продвижение на многих участках фронта. По его мнению, о переходе конфликта в заключительную фазу свидетельствует предложение главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена об уступке Украиной территорий ради вступления в альянс. Это, заключил бывший разведчик, означает, что территории, вернувшиеся к России, за ней и останутся.
О перспективах вступления Украины в НАТО Йенссен говорил в беседе с изданием Verdens Gang. По его словам, сейчас есть значительные подвижки в этом вопросе, и уступка регионов Москве может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.
Но позже Йенссен назвал свое заявление ошибкой, пояснив, что высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины и что "не следовало преподносить информацию в таком формате".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Бывший американский разведчик предрек Украине два исхода
00:59
 
В миреУкраинаРоссияСШАСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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