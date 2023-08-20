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Украинские власти планируют эвакуацию жителей Харьковской области - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/evakuatsiya-1891132823.html
Украинские власти планируют эвакуацию жителей Харьковской области
Украинские власти планируют эвакуацию жителей Харьковской области - РИА Новости, 20.08.2023
Украинские власти планируют эвакуацию жителей Харьковской области
Украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населенных пунктов в Харьковской области из-за "угрозы вторжения", свидетельствуют документы, оказавшиеся в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:14
2023-08-20T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населенных пунктов в Харьковской области из-за "угрозы вторжения", свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости. Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщал, что из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека. Военные администрации Харьковской области подготовили распоряжения об эвакуации местного населения из ряда населенных пунктов, в списке порядка 80 населенных пунктов приграничных с РФ территорий региона. "Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (с. Липцы – ред.) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе. Такие же распоряжения выданы относительно Волчанской и Золочевской громад в Харьковской области.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888797880.html
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
Украинские власти планируют эвакуацию жителей Харьковской области

Власти Киева планируют эвакуацию жителей 68 сел и городов в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТерритория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области
Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населенных пунктов в Харьковской области из-за "угрозы вторжения", свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщал, что из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека.
Военные администрации Харьковской области подготовили распоряжения об эвакуации местного населения из ряда населенных пунктов, в списке порядка 80 населенных пунктов приграничных с РФ территорий региона.
«
"Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (с. Липцы – ред.) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.
Такие же распоряжения выданы относительно Волчанской и Золочевской громад в Харьковской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраина
 
 
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