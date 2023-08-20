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В Эквадоре начались президентские выборы - РИА Новости, 20.08.2023
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15:42 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/ekvador-1891128293.html
В Эквадоре начались президентские выборы
В Эквадоре начались президентские выборы - РИА Новости, 20.08.2023
В Эквадоре начались президентские выборы
Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Эквадора. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:42
2023-08-20T15:42
в мире
эквадор
гильермо лассо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Эквадора. На пост главы государства претендуют восемь человек, шансы на победу или проход во второй тур, по предвыборным оценкам, имеют пять претендентов. Больше всего голосов, согласно последним опросам, набирает Луиса Гонсалес от левой партии "Гражданская революция ". На серьезную поддержку избирателей могут рассчитывать также бывший вице-президент Отто Сонненольснер от правой коалиции "Давайте действовать", Яку Перес, представляющий коренные народы, Кристиан Сурита, заменивший недавно убитого кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо, и Ян Топич, воевавший, как он сам утверждает, в Сирии, Африке и на Украине. Выборы проходят в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга своих сторонников. Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, то состоится второй тур. Он намечен на 15 октября. Власти, которые будут выбирать в воскресенье эквадорцы, будут переходными. Новый президент Эквадора проработает лишь до 24 мая 2025 года - до проведения новых выборов. Дело в том, что в середине мая текущего года президент Эквадора Гильермо Лассо издал указ о роспуске парламента, который запустил процедуру импичмента в отношении главы государства. Были объявлены новые президентские выборы, которые и проходят в воскресенье.
https://ria.ru/20230816/strakh-1890472804.html
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в мире, эквадор, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Гильермо Лассо
В Эквадоре начались президентские выборы

Голосование на выборах президента началось в Эквадоре

© Pixabay / DEZALBСтолица Эквадора Кито
Столица Эквадора Кито - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Pixabay / DEZALB
Столица Эквадора Кито. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Эквадора.
На пост главы государства претендуют восемь человек, шансы на победу или проход во второй тур, по предвыборным оценкам, имеют пять претендентов. Больше всего голосов, согласно последним опросам, набирает Луиса Гонсалес от левой партии "Гражданская революция ". На серьезную поддержку избирателей могут рассчитывать также бывший вице-президент Отто Сонненольснер от правой коалиции "Давайте действовать", Яку Перес, представляющий коренные народы, Кристиан Сурита, заменивший недавно убитого кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо, и Ян Топич, воевавший, как он сам утверждает, в Сирии, Африке и на Украине.
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Выборы проходят в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга своих сторонников.
Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, то состоится второй тур. Он намечен на 15 октября.
Власти, которые будут выбирать в воскресенье эквадорцы, будут переходными. Новый президент Эквадора проработает лишь до 24 мая 2025 года - до проведения новых выборов. Дело в том, что в середине мая текущего года президент Эквадора Гильермо Лассо издал указ о роспуске парламента, который запустил процедуру импичмента в отношении главы государства. Были объявлены новые президентские выборы, которые и проходят в воскресенье.
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В миреЭквадорГильермо Лассо
 
 
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