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На МКАД восстановили движение после ДТП с лосем - РИА Новости, 20.08.2023
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20:04 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/dvizhenie-1891156788.html
На МКАД восстановили движение после ДТП с лосем
На МКАД восстановили движение после ДТП с лосем - РИА Новости, 20.08.2023
На МКАД восстановили движение после ДТП с лосем
Движение на внешней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги на востоке Москвы восстановлено после инцидента с лосем, которого сбила машина,... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T20:04
2023-08-20T20:04
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение на внешней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги на востоке Москвы восстановлено после инцидента с лосем, которого сбила машина, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Ранее в ведомстве информировали, что в этом районе автомобиль наехал на лося. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На МКАД восстановили движение после ДТП с лосем

Движение на внешней стороне МКАД восстановили после столкновения машины с лосем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение на внешней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги на востоке Москвы восстановлено после инцидента с лосем, которого сбила машина, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
Ранее в ведомстве информировали, что в этом районе автомобиль наехал на лося.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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