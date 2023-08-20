https://ria.ru/20230820/dvizhenie-1891156788.html

На МКАД восстановили движение после ДТП с лосем

На МКАД восстановили движение после ДТП с лосем - РИА Новости, 20.08.2023

На МКАД восстановили движение после ДТП с лосем

Движение на внешней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги на востоке Москвы восстановлено после инцидента с лосем, которого сбила машина,... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T20:04

2023-08-20T20:04

2023-08-20T20:04

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение на внешней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги на востоке Москвы восстановлено после инцидента с лосем, которого сбила машина, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Ранее в ведомстве информировали, что в этом районе автомобиль наехал на лося. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230820/dtp-1891154626.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия