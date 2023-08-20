https://ria.ru/20230820/dvizhenie-1891156788.html
На МКАД восстановили движение после ДТП с лосем
На МКАД восстановили движение после ДТП с лосем - РИА Новости, 20.08.2023
На МКАД восстановили движение после ДТП с лосем
Движение на внешней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги на востоке Москвы восстановлено после инцидента с лосем, которого сбила машина,... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T20:04
2023-08-20T20:04
2023-08-20T20:04
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение на внешней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги на востоке Москвы восстановлено после инцидента с лосем, которого сбила машина, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Ранее в ведомстве информировали, что в этом районе автомобиль наехал на лося. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230820/dtp-1891154626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На МКАД восстановили движение после ДТП с лосем
Движение на внешней стороне МКАД восстановили после столкновения машины с лосем