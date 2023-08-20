https://ria.ru/20230820/dugina-1891146842.html

В Париже прошла акция в память о Дарье Дугиной

В Париже прошла акция в память о Дарье Дугиной - РИА Новости, 20.08.2023

В Париже прошла акция в память о Дарье Дугиной

В Париже прошла акция в память о российской журналистке Дарье Дугиной, убитой украинскими спецслужбами 20 августа 2022 года, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T18:39

2023-08-20T18:39

2023-08-20T19:03

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ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости. В Париже прошла акция в память о российской журналистке Дарье Дугиной, убитой украинскими спецслужбами 20 августа 2022 года, передаёт корреспондент РИА Новости.В Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли прошла панихида по погибшей журналистке. После неё участники направились на Марсово поле, где провели памятную акцию. В ней приняли участие порядка пятидесяти человек. Они держали плакаты с портретами журналистки, также в исполнении певицы Анны Вернов прозвучала песня "Донбасс за нами" на французском языке - неофициальный гимн Донецкой и Луганской народных республик, который часто называют "Донецкой марсельезой".Акцию совместно организовали французская ассоциация по поддержке жителей Донбасса SOS Donbass и Казаки Франции.Как отметили организаторы, изначально планировалось провести "белый марш" в память о журналистке по маршруту от РДКПЦ до памятника Русскому экспедиционному корпусу на набережной Сены у Моста Александра III. Однако власти Парижа не согласовали данный маршрут из-за проведения там тестового этапа соревнований в преддверии Олимпийских игр 2024 года.Как сообщила РИА Новости основатель ассоциации SOS Donbass Анна Новикова, целью акции было показать, что преступления против журналистов не должны замалчиваться и забываться на фоне происходящего на фронте."Она не забыта. Её жертва не была напрасной, мы помним о ней, поддерживаем ее семью. Победа будет за нами, и террористы не заставят нас отступить", - сказала она.Новикова отметила, что украинские активисты пытались помешать проведению акции, развернув украинские флаги сначала около РДКПЦ, а потом на Марсовом поле, однако полиция не дала им этого сделать.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.Как сообщили в МИД РФ, Россия так и не услышала от международных организаций реакции на убийство журналистки и другие "злодеяния" в отношении представителей СМИ.Генеральная прокуратура РФ также до сих пор не получила от Интерпола ответ, будет ли ведомство по запросу России инициировать по своим каналам поиск объявленной в международный розыск Натальи Вовк.Ассоциация SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции по поддержке населения ДНР и ЛНР. В последние месяцы ассоциация организует митинги напротив заводов военной компании Nexter во Франции, производящем, в частности, гаубицы Caesar, которые Франция поставляет Украине. Также в мае ассоциация организовала сбор и доставку первого с начала спецоперации на Украине европейского конвоя гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html

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в мире, россия, украина, александр i, дарья дугина, фсб, интерпол, франция