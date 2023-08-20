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В Мелитополе возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной

В Мелитополе возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной - РИА Новости, 20.08.2023

В Мелитополе возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной

Активисты регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" вместе с представителями движения "Юг Молодой", фондом "Защитники Отечества", студентами и... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T13:45

2023-08-20T13:45

2023-08-20T14:27

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дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 20 авг — РИА Новости. Активисты регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" вместе с представителями движения "Юг Молодой", фондом "Защитники Отечества", студентами и преподавателями Мелитопольского государственного университета возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии выступил ректор Мелитопольского университета Николай Тойвонен, назвавший гибель Дугиной "смертью на взлете". "Такие собрания всегда трагичны, потому что связаны с гибелью наших соотечественников, наших друзей, братьев, сестер <…> Смерть Дарьи Александровны Дугиной, я считаю, что это такая особая страница в истории современной России, поскольку, знаете, есть такая фраза: "Смерть на взлете"? Вот Дарья была очень талантливым человеком, <…> она написала диссертацию про Платона, человек очень эрудированный, знающий. Человек, чувствующий душой то, что сейчас происходит. Пытающийся выразить это, заинтересовать ребят", — сказал он.По словам ректора, несправедливо противопоставлять таким людям, как Дугина, насилие, а не другое мнение в дискуссии. "Это всегда режет по сердцу… Если ты считаешь, что она не права, ты вступи в дискуссию, ты попытайся объяснить, донести свою позицию, а такие взрывы — это слабость. Это показывает то, что у людей нет своей правды", — заключил Тойвонен. Несмотря на воскресный день и раннее время, на возложение цветов к мемориальной доске и к муралу с изображением Дугиной пришли несколько десятков человек.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20230820/dugina-1891097529.html

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Церемония возложения цветов к мемориалу Дарьи Дугиной в Мелитополе Активисты регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" совместно с представителями движения "Юг Молодой", фондом "Защитники Отечества", студентами и преподавателями Мелитопольского государственного университета возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной в Мелитополе, сообщает корреспондент РИА Новости. 2023-08-20T13:45 true PT2M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мелитополь, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, запорожская область