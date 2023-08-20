https://ria.ru/20230820/dugina-1891114288.html
В Мелитополе возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной
В Мелитополе возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной - РИА Новости, 20.08.2023
В Мелитополе возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной
Активисты регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" вместе с представителями движения "Юг Молодой", фондом "Защитники Отечества", студентами и... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T13:45
2023-08-20T13:45
2023-08-20T14:27
общество
мелитополь
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891117009_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc4e888869de31d0071fa847c6c2c4e2.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 20 авг — РИА Новости. Активисты регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" вместе с представителями движения "Юг Молодой", фондом "Защитники Отечества", студентами и преподавателями Мелитопольского государственного университета возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии выступил ректор Мелитопольского университета Николай Тойвонен, назвавший гибель Дугиной "смертью на взлете". "Такие собрания всегда трагичны, потому что связаны с гибелью наших соотечественников, наших друзей, братьев, сестер <…> Смерть Дарьи Александровны Дугиной, я считаю, что это такая особая страница в истории современной России, поскольку, знаете, есть такая фраза: "Смерть на взлете"? Вот Дарья была очень талантливым человеком, <…> она написала диссертацию про Платона, человек очень эрудированный, знающий. Человек, чувствующий душой то, что сейчас происходит. Пытающийся выразить это, заинтересовать ребят", — сказал он.По словам ректора, несправедливо противопоставлять таким людям, как Дугина, насилие, а не другое мнение в дискуссии. "Это всегда режет по сердцу… Если ты считаешь, что она не права, ты вступи в дискуссию, ты попытайся объяснить, донести свою позицию, а такие взрывы — это слабость. Это показывает то, что у людей нет своей правды", — заключил Тойвонен. Несмотря на воскресный день и раннее время, на возложение цветов к мемориальной доске и к муралу с изображением Дугиной пришли несколько десятков человек.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20230820/dugina-1891097529.html
https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891117009_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d2ca4331df6c60d425f5722e15282b5d.jpg
Церемония возложения цветов к мемориалу Дарьи Дугиной в Мелитополе
Активисты регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" совместно с представителями движения "Юг Молодой", фондом "Защитники Отечества", студентами и преподавателями Мелитопольского государственного университета возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной в Мелитополе, сообщает корреспондент РИА Новости.
2023-08-20T13:45
true
PT2M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мелитополь, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, запорожская область
Общество, Мелитополь, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Запорожская область
В Мелитополе возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной
Активисты МГЕР в Мелитополе возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 20 авг — РИА Новости. Активисты регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" вместе с представителями движения "Юг Молодой", фондом "Защитники Отечества", студентами и преподавателями Мелитопольского государственного университета возложили цветы к мемориалу Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии выступил ректор Мелитопольского университета Николай Тойвонен, назвавший гибель Дугиной "смертью на взлете".
В Донецке появилась улица Дарьи Дугиной
«
"Такие собрания всегда трагичны, потому что связаны с гибелью наших соотечественников, наших друзей, братьев, сестер <…> Смерть Дарьи Александровны Дугиной, я считаю, что это такая особая страница в истории современной России, поскольку, знаете, есть такая фраза: "Смерть на взлете"? Вот Дарья была очень талантливым человеком, <…> она написала диссертацию про Платона, человек очень эрудированный, знающий. Человек, чувствующий душой то, что сейчас происходит. Пытающийся выразить это, заинтересовать ребят", — сказал он.
По словам ректора, несправедливо противопоставлять таким людям, как Дугина, насилие, а не другое мнение в дискуссии.
"Это всегда режет по сердцу… Если ты считаешь, что она не права, ты вступи в дискуссию, ты попытайся объяснить, донести свою позицию, а такие взрывы — это слабость. Это показывает то, что у людей нет своей правды", — заключил Тойвонен.
Несмотря на воскресный день и раннее время, на возложение цветов к мемориальной доске и к муралу с изображением Дугиной пришли несколько десятков человек.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк.
Убийство журналистки Дарьи Дугиной (2022)