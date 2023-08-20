https://ria.ru/20230820/dugina-1891097529.html

В Донецке появилась улица Дарьи Дугиной

В Донецке появилась улица Дарьи Дугиной - РИА Новости, 20.08.2023

В Донецке появилась улица Дарьи Дугиной

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что именем убитой российской журналистки Дарьи Дугиной назвали улицу в Донецке. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T10:50

2023-08-20T10:50

2023-08-20T10:50

общество

донецк

донецкая народная республика

дарья дугина

денис пушилин

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что именем убитой российской журналистки Дарьи Дугиной назвали улицу в Донецке. "Год назад ушла из жизни Даша Дугина… Преступный киевский режим оборвал ее жизнь терактом... В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко", - написал Пушилин. Как отметил врио главы ДНР, Дугина не раз бывала в республике. "Конечно, такое увековечение памяти не случайно. Она для нас тоже Герой. Мы ее будем помнить, потомки наши будут ее помнить - она этого достойна", - добавил Пушилин. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html

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Ольга Фомченкова

общество, донецк, донецкая народная республика, дарья дугина, денис пушилин, подрыв автомобиля дарьи дугиной