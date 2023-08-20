https://ria.ru/20230820/dugina-1891097529.html
В Донецке появилась улица Дарьи Дугиной
В Донецке появилась улица Дарьи Дугиной - РИА Новости, 20.08.2023
В Донецке появилась улица Дарьи Дугиной
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что именем убитой российской журналистки Дарьи Дугиной назвали улицу в Донецке. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:50
2023-08-20T10:50
2023-08-20T10:50
общество
донецк
донецкая народная республика
дарья дугина
денис пушилин
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что именем убитой российской журналистки Дарьи Дугиной назвали улицу в Донецке. "Год назад ушла из жизни Даша Дугина… Преступный киевский режим оборвал ее жизнь терактом... В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко", - написал Пушилин. Как отметил врио главы ДНР, Дугина не раз бывала в республике. "Конечно, такое увековечение памяти не случайно. Она для нас тоже Герой. Мы ее будем помнить, потомки наши будут ее помнить - она этого достойна", - добавил Пушилин. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецк, донецкая народная республика, дарья дугина, денис пушилин, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Общество, Донецк, Донецкая Народная Республика, Дарья Дугина, Денис Пушилин, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
В Донецке появилась улица Дарьи Дугиной
Пушилин: именем убитой журналистки Дугиной назвали улицу в Донецке