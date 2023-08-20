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В ДТП с автобусом в Луганске пострадали шесть человек - РИА Новости, 20.08.2023
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19:37 20.08.2023 (обновлено: 20:02 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/dtp-1891154626.html
В ДТП с автобусом в Луганске пострадали шесть человек
В ДТП с автобусом в Луганске пострадали шесть человек - РИА Новости, 20.08.2023
В ДТП с автобусом в Луганске пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Луганске, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T19:37
2023-08-20T20:02
авто
луганская народная республика
volvo ab
луганск
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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Луганске, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР. "Девятнадцатого августа в Луганске водитель 1966 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, во время перевозки пассажиров по маршруту, не выбрал безопасную дистанцию, проявил невнимательность, в результате чего совершил столкновение в грузовым автомобилем VOLVO c полуприцепом. В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в МВД.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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авто, луганская народная республика, volvo ab, луганск
Авто, Луганская Народная Республика, Volvo AB, Луганск
В ДТП с автобусом в Луганске пострадали шесть человек

МВД: в ДТП с автобусом в Луганске пострадали шесть человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Луганске, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР.
"Девятнадцатого августа в Луганске водитель 1966 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, во время перевозки пассажиров по маршруту, не выбрал безопасную дистанцию, проявил невнимательность, в результате чего совершил столкновение в грузовым автомобилем VOLVO c полуприцепом. В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в МВД.
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