https://ria.ru/20230820/dtp-1891154626.html

В ДТП с автобусом в Луганске пострадали шесть человек

В ДТП с автобусом в Луганске пострадали шесть человек - РИА Новости, 20.08.2023

В ДТП с автобусом в Луганске пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Луганске, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T19:37

2023-08-20T19:37

2023-08-20T20:02

авто

луганская народная республика

volvo ab

луганск

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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Луганске, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР. "Девятнадцатого августа в Луганске водитель 1966 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, во время перевозки пассажиров по маршруту, не выбрал безопасную дистанцию, проявил невнимательность, в результате чего совершил столкновение в грузовым автомобилем VOLVO c полуприцепом. В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в МВД.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

луганская народная республика

луганск

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авто, луганская народная республика, volvo ab, луганск