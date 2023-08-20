https://ria.ru/20230820/dtp-1891100812.html
В ДТП под Уфой погибли четыре человека
В ДТП под Уфой погибли четыре человека - РИА Новости, 20.08.2023
В ДТП под Уфой погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком под Уфой, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:26
2023-08-20T11:26
2023-08-20T11:33
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфимский район
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УФА, 20 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком под Уфой, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легковушки уснул за рулем, сообщила Госавтоинспекция Башкирии в Telegram-канале. По данным ведомства, утром в Уфимском районе на 19 километре автодороги Западный обход города Уфы столкнулись встречные "Лада Гранта" и грузовая "Газель". "По первоначальной информации, в результате ДТП погибли водитель "Лады" и его три пассажира. Медицинская помощь потребовалась водителю "Газели". Предварительно, водитель легкового автомобиля уснул за рулем", - говорится в сообщении. В ГУ МЧС по региону уточняют, что движение на автодороге, где произошла авария, не нарушено. " Все погибшие - взрослые, детей среди жертв нет. Пострадавшего увезли в уфимскую больницу", - рассказали журналистам спасатели.
https://ria.ru/20230818/dtp-1890909005.html
уфа
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфимский район
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Уфимский район
В ДТП под Уфой погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей под Уфой