https://ria.ru/20230820/dtp-1891100812.html

В ДТП под Уфой погибли четыре человека

В ДТП под Уфой погибли четыре человека - РИА Новости, 20.08.2023

В ДТП под Уфой погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком под Уфой, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T11:26

2023-08-20T11:26

2023-08-20T11:33

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфимский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891101776_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_ce9b90ea42b33f2cc0f037c25a4ca24d.jpg

УФА, 20 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком под Уфой, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легковушки уснул за рулем, сообщила Госавтоинспекция Башкирии в Telegram-канале. По данным ведомства, утром в Уфимском районе на 19 километре автодороги Западный обход города Уфы столкнулись встречные "Лада Гранта" и грузовая "Газель". "По первоначальной информации, в результате ДТП погибли водитель "Лады" и его три пассажира. Медицинская помощь потребовалась водителю "Газели". Предварительно, водитель легкового автомобиля уснул за рулем", - говорится в сообщении. В ГУ МЧС по региону уточняют, что движение на автодороге, где произошла авария, не нарушено. " Все погибшие - взрослые, детей среди жертв нет. Пострадавшего увезли в уфимскую больницу", - рассказали журналистам спасатели.

https://ria.ru/20230818/dtp-1890909005.html

уфа

уфимский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфимский район