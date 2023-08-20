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Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 20.08.2023
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14:52 20.08.2023 (обновлено: 15:14 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/drony-1891123048.html
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 20.08.2023
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники
Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:52
2023-08-20T15:14
россия
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгород
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России."Около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.Позднее в ведомстве заявили, что в районе 14:40 мск Украина вновь безуспешно попыталась атаковать регион с помощью беспилотника самолетного типа, никто не пострадал.В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил он.Минувшей ночью и рано утром ВСУ пытались устроить теракты с использованием беспилотников сразу в нескольких российских регионах. В Курске дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала, там пять человек получили легкие ранения. Еще один БПЛА самолетного типа подавили средствами РЭБ при подлете к Москве. Он потерял управление и потерпел крушение в безлюдной местности в Ступинском районе Подмосковья. Украинские дроны-камикадзе также пытались атаковать Ростовскую область. После работы средств РЭБ два аппарата упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, безопасность, вооруженные силы украины
Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгород, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники

Над Белгородской областью сбили два украинских БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
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Работа ПВО ВС России . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
"Около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.
Позднее в ведомстве заявили, что в районе 14:40 мск Украина вновь безуспешно попыталась атаковать регион с помощью беспилотника самолетного типа, никто не пострадал.
В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил он.

Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением БПЛА. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Минувшей ночью и рано утром ВСУ пытались устроить теракты с использованием беспилотников сразу в нескольких российских регионах. В Курске дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала, там пять человек получили легкие ранения. Еще один БПЛА самолетного типа подавили средствами РЭБ при подлете к Москве. Он потерял управление и потерпел крушение в безлюдной местности в Ступинском районе Подмосковья. Украинские дроны-камикадзе также пытались атаковать Ростовскую область. После работы средств РЭБ два аппарата упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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