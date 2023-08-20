https://ria.ru/20230820/drony-1891123048.html

Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники

Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 20.08.2023

Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники

Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T14:52

2023-08-20T14:52

2023-08-20T15:14

россия

белгородская область

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгород

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России."Около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.Позднее в ведомстве заявили, что в районе 14:40 мск Украина вновь безуспешно попыталась атаковать регион с помощью беспилотника самолетного типа, никто не пострадал.В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил он.Минувшей ночью и рано утром ВСУ пытались устроить теракты с использованием беспилотников сразу в нескольких российских регионах. В Курске дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала, там пять человек получили легкие ранения. Еще один БПЛА самолетного типа подавили средствами РЭБ при подлете к Москве. Он потерял управление и потерпел крушение в безлюдной местности в Ступинском районе Подмосковья. Украинские дроны-камикадзе также пытались атаковать Ростовскую область. После работы средств РЭБ два аппарата упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

россия

белгородская область

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Екатерина Зайцева

россия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, безопасность, вооруженные силы украины