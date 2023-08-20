https://ria.ru/20230820/draka-1891174711.html
В Ростове-на-Дону проверяют информацию о массовой драке со стрельбой
В Ростове-на-Дону проверяют информацию о массовой драке со стрельбой - РИА Новости, 20.08.2023
В Ростове-на-Дону проверяют информацию о массовой драке со стрельбой
Полиция проверяет информацию о массовой драке в центре Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T23:58
2023-08-20T23:58
2023-08-20T23:58
происшествия
россия
ростовская область
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о массовой драке в центре Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. В местных СМИ вечером в воскресенье появилась информация, что на пересечении улицы Большая Садовая и Газетного переулка произошла драка между двумя компаниями молодых людей. По рассказам очевидцев, применялось травматическое оружие, также участники конфликта забрасывали друг друга петардами. "В Ростове-на-Дону полицейские проводят проверку по сообщению о драке на улице Большая Садовая", – говорится в сообщении ГУ МВД. Отмечается, что к моменту прибытия полиции молодые люди, между которыми, по словам очевидцев, происходил конфликт, покинули место происшествия. "С целью установления обстоятельств происшествия и личностей участников конфликта полицейские опрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи камер наблюдения, а также опубликованные в сети видеозаписи. Также сообщаем, что телефонных звонков из медучреждений с указанного адреса о тяжких повреждениях в отдел МВД не поступало", - добавили в главке.
https://ria.ru/20230811/draka-1889592416.html
россия
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону проверяют информацию о массовой драке со стрельбой
Полиция проверяет информацию о массовой драке со стрельбой в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о массовой драке в центре Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
В местных СМИ вечером в воскресенье появилась информация, что на пересечении улицы Большая Садовая и Газетного переулка произошла драка между двумя компаниями молодых людей. По рассказам очевидцев, применялось травматическое оружие, также участники конфликта забрасывали друг друга петардами.
"В Ростове-на-Дону полицейские проводят проверку по сообщению о драке на улице Большая Садовая", – говорится в сообщении ГУ МВД.
Отмечается, что к моменту прибытия полиции молодые люди, между которыми, по словам очевидцев, происходил конфликт, покинули место происшествия.
"С целью установления обстоятельств происшествия и личностей участников конфликта полицейские опрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи камер наблюдения, а также опубликованные в сети видеозаписи. Также сообщаем, что телефонных звонков из медучреждений с указанного адреса о тяжких повреждениях в отдел МВД не поступало", - добавили в главке.
В Петербурге поймали участников драки в Пугаревском карьере