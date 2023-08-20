https://ria.ru/20230820/draka-1891174711.html

В Ростове-на-Дону проверяют информацию о массовой драке со стрельбой

В Ростове-на-Дону проверяют информацию о массовой драке со стрельбой - РИА Новости, 20.08.2023

В Ростове-на-Дону проверяют информацию о массовой драке со стрельбой

Полиция проверяет информацию о массовой драке в центре Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T23:58

2023-08-20T23:58

2023-08-20T23:58

происшествия

россия

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о массовой драке в центре Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. В местных СМИ вечером в воскресенье появилась информация, что на пересечении улицы Большая Садовая и Газетного переулка произошла драка между двумя компаниями молодых людей. По рассказам очевидцев, применялось травматическое оружие, также участники конфликта забрасывали друг друга петардами. "В Ростове-на-Дону полицейские проводят проверку по сообщению о драке на улице Большая Садовая", – говорится в сообщении ГУ МВД. Отмечается, что к моменту прибытия полиции молодые люди, между которыми, по словам очевидцев, происходил конфликт, покинули место происшествия. "С целью установления обстоятельств происшествия и личностей участников конфликта полицейские опрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи камер наблюдения, а также опубликованные в сети видеозаписи. Также сообщаем, что телефонных звонков из медучреждений с указанного адреса о тяжких повреждениях в отдел МВД не поступало", - добавили в главке.

https://ria.ru/20230811/draka-1889592416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону