https://ria.ru/20230820/dozhdi-1891172755.html
Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков
Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков - РИА Новости, 20.08.2023
Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков
Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков, за сутки выпало 47 миллиметров - это 60% от нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T23:09
2023-08-20T23:09
2023-08-20T23:09
москва
общество
михаил леус
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков, за сутки выпало 47 миллиметров - это 60% от нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве, на метеостанции ВДНХ, помимо 43 миллиметров осадков, выпавших в течение воскресного дня, было ещё 4 миллиметра, которые принесла минувшая ночь - таким образом, суточное количество дождей за 20 августа 2023 года в столице становится равным 47 миллиметров - это 60% от нормы августа", - рассказал Леус. Он отметил, что это новый суточный рекорд по количеству дождей - прежнее достижение для этого дня было установлено в 1999 году, и составляло 18,2 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, михаил леус, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков
Синоптик Леус: Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по осадкам
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков, за сутки выпало 47 миллиметров - это 60% от нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале
ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве, на метеостанции ВДНХ, помимо 43 миллиметров осадков, выпавших в течение воскресного дня, было ещё 4 миллиметра, которые принесла минувшая ночь - таким образом, суточное количество дождей за 20 августа 2023 года в столице становится равным 47 миллиметров - это 60% от нормы августа", - рассказал Леус.
Он отметил, что это новый суточный рекорд по количеству дождей - прежнее достижение для этого дня было установлено в 1999 году, и составляло 18,2 миллиметров.
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