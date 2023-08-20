https://ria.ru/20230820/dozhdi-1891172755.html

Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков

Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков - РИА Новости, 20.08.2023

Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков

Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков, за сутки выпало 47 миллиметров - это 60% от нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T23:09

2023-08-20T23:09

2023-08-20T23:09

москва

общество

михаил леус

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков, за сутки выпало 47 миллиметров - это 60% от нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве, на метеостанции ВДНХ, помимо 43 миллиметров осадков, выпавших в течение воскресного дня, было ещё 4 миллиметра, которые принесла минувшая ночь - таким образом, суточное количество дождей за 20 августа 2023 года в столице становится равным 47 миллиметров - это 60% от нормы августа", - рассказал Леус. Он отметил, что это новый суточный рекорд по количеству дождей - прежнее достижение для этого дня было установлено в 1999 году, и составляло 18,2 миллиметров.

https://ria.ru/20230820/moskva-1891137303.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, михаил леус, погода, центр "фобос"