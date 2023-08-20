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Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков - РИА Новости, 20.08.2023
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23:09 20.08.2023
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Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков
Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков - РИА Новости, 20.08.2023
Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков
Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков, за сутки выпало 47 миллиметров - это 60% от нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T23:09
2023-08-20T23:09
москва
общество
михаил леус
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков, за сутки выпало 47 миллиметров - это 60% от нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве, на метеостанции ВДНХ, помимо 43 миллиметров осадков, выпавших в течение воскресного дня, было ещё 4 миллиметра, которые принесла минувшая ночь - таким образом, суточное количество дождей за 20 августа 2023 года в столице становится равным 47 миллиметров - это 60% от нормы августа", - рассказал Леус. Он отметил, что это новый суточный рекорд по количеству дождей - прежнее достижение для этого дня было установлено в 1999 году, и составляло 18,2 миллиметров.
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москва, общество, михаил леус, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков

Синоптик Леус: Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по осадкам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина на подтопленной улице в результате ливня в Москве
Мужчина на подтопленной улице в результате ливня в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина на подтопленной улице в результате ливня в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков, за сутки выпало 47 миллиметров - это 60% от нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве, на метеостанции ВДНХ, помимо 43 миллиметров осадков, выпавших в течение воскресного дня, было ещё 4 миллиметра, которые принесла минувшая ночь - таким образом, суточное количество дождей за 20 августа 2023 года в столице становится равным 47 миллиметров - это 60% от нормы августа", - рассказал Леус.
Он отметил, что это новый суточный рекорд по количеству дождей - прежнее достижение для этого дня было установлено в 1999 году, и составляло 18,2 миллиметров.
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МоскваОбществоМихаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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