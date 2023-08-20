https://ria.ru/20230820/dacha-1891083726.html

В Госдуме рассказали об особенностях покупки дачи у водоема

В Госдуме рассказали об особенностях покупки дачи у водоема - РИА Новости, 20.08.2023

В Госдуме рассказали об особенностях покупки дачи у водоема

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил РИА Новости, что при покупке дачи рядом с водоемом гражданам необходимо учитывать РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T07:25

2023-08-20T07:25

2023-08-20T07:25

общество

жилье

россия

никита чаплин

госдума рф

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил РИА Новости, что при покупке дачи рядом с водоемом гражданам необходимо учитывать определенные юридические нюансы. По словам парламентария, покупатели загородной недвижимости часто гонятся за домами у воды, чтобы от дачи до водоема было пешком не более 15 минут. "Однако у таких дачных участков есть ограничения… Если вы решили строить дачу сами, то покупая земельный участок у воды, стоит знать, что для строительства придется получить разрешения от нескольких инстанций: Госинспекции, Природоохранных ведомств, Росрыболовства, а также других федеральных структур. Иначе дом могут признать самостроем и определить под снос", - отметил Чаплин. Помимо этого, Водным Кодексом РФ определены границы водоохранных зон, поэтому ближе определенного расстояния строить дом не получится, пояснил депутат. Также он рассказал о ряде ограничений при проживании и отдыхе на даче у воды. "На земельном участке в прибрежной зоне должна быть оборудована парковка с твердым покрытием, если садовод ставит машину на газоне - это нарушение, за которое грозит штраф - до 5 тыс. рублей. Также на такие участки законодательно наложены ограничения на разведение животных на даче и использование биологических и химических удобрений. Это может быть штраф до 10 тыс. рублей и предписание о запрете ведения такой деятельности. Еще придется тщательно заняться вопросом очистки канализации, чтобы не навредить почве", - сказал парламентарий. Кроме того, он отметил, что пляж никогда не получится сделать личным. "Согласно закону, 20 метров от кромки воды - территория, доступная для всех желающих. Однако этот закон вступил в силу в 2007 году, поэтому на рынке можно встретить предложения с приватизированными частными пляжами", - отметил депутат.

https://ria.ru/20230730/pech-1887148167.html

https://ria.ru/20230701/dacha-1881607501.html

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общество, жилье, россия, никита чаплин, госдума рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)